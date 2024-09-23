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قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية: نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه من إنجازات

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

رفع قائد قوة الصواريخ الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد قوة الصواريخ أن مناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- مناسبة نستذكر فيها كيف كنا أمة مجزأة يكاد يكون لا وجود لنا بين الأمم، وكيف نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه على المستوى الداخلي من إنجازات على كل المستويات، وما أصبحت تضطلع به المملكة من دور كبير ومميز في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم.

وبيّن أن رؤية المملكة 2030 هي خطة التحول الكبرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ له قيادته الرشيدة.

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قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية: نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه من إنجازات
سبق

رفع قائد قوة الصواريخ الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد قوة الصواريخ أن مناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- مناسبة نستذكر فيها كيف كنا أمة مجزأة يكاد يكون لا وجود لنا بين الأمم، وكيف نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه على المستوى الداخلي من إنجازات على كل المستويات، وما أصبحت تضطلع به المملكة من دور كبير ومميز في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم.

وبيّن أن رؤية المملكة 2030 هي خطة التحول الكبرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ له قيادته الرشيدة.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
06:50 PM

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية: نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه من إنجازات

هنّأ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
14,307

رفع قائد قوة الصواريخ الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني.

وأكد قائد قوة الصواريخ أن مناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- مناسبة نستذكر فيها كيف كنا أمة مجزأة يكاد يكون لا وجود لنا بين الأمم، وكيف نحن اليوم في وطن أبهر العالم بما حققه على المستوى الداخلي من إنجازات على كل المستويات، وما أصبحت تضطلع به المملكة من دور كبير ومميز في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم.

وبيّن أن رؤية المملكة 2030 هي خطة التحول الكبرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لوضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ له قيادته الرشيدة.

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