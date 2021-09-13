بينهم نساء وأطفال.. إصابة 17 مدنيًّا في انفجار لغم حوثي باليمن

تم نقلهم للمستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة

أُصيب 17 مدنيًّا اليوم الاثنين من جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة جنوب الحديدة غرب اليمن، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، قالت مصادر محلية وطبية إن 17 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال، أُصيبوا بجروح متفرقة في أجسادهم من جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين بسيارة هايلوكس، كانت تُقلُّهم أثناء عودتهم من حفل زفاف.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج.

يُشار إلى أن هذه الجريمة الحوثية البشعة تأتي في إطار تصعيد الميليشيات من ممارساتها وأعمالها الإجرامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

وخلال الأيام الماضية تشرَّد عشرات الأُسر من قرى مديرية التحيتا إثر القصف المدفعي الحوثي المتعمد على الأحياء السكنية، وفق إعلام القوات المشتركة.