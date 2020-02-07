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"البيئة" تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N8"

الوزارة تعلن التخلص من 35 ألف طائر في الرياض

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8" في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، حيث تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35 ألف طائر مخالط للطيور المصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله "H5N8"، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته، لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

ودعت الوزارة، المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8".

وزارة البيئة والمياه والزراعة فيروس إنفلونزا الطيور محافظة حريملاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N8"
سبق

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8" في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، حيث تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35 ألف طائر مخالط للطيور المصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله "H5N8"، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته، لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

ودعت الوزارة، المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8".

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

"البيئة" تسجل بؤرة إصابة بإنفلونزا الطيور "H5N8"

الوزارة تعلن التخلص من 35 ألف طائر في الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بؤرة إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8" في مشروع دواجن بياض في محافظة حريملاء في منطقة الرياض، حيث تمكنت فرق الطوارئ الميدانية التابعة للوزارة بالتخلص الصحي من 35 ألف طائر مخالط للطيور المصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله "H5N8"، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، حيث لا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وجدد المتحدث الرسمي دعوته، لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، مشدداً على مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

ودعت الوزارة، المواطنين في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرق طوارئ الثروة الحيوانية على الرقم المجاني 8002470000، عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النفوق في الطيور.

وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر انتشار المرض لمواقع أخرى، وذلك وفق خطة الطوارئ في الوزارة لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة "H5N8".

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