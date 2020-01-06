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توجّه عالمي.. تجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع

لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية والتكامل بين العلوم

أتمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التعليم- إنشاء وتجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع في متوسطة "ابن البيطار" بينبع الصناعية؛ مواكبة للتوجه العالمي نحو التعلم وفق منحى STEAM.

ويهدف المعمل لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية، والذي يعزز من التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفنون باستخدام أحدث التقنيات التعليمية من أجهزة وحقائب تتعلق بمشاريع الروبوت والدوائر الإلكترونية والفيزياء، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب والطابعات ثلاثية الأبعاد.

الهيئة الملكية ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجّه عالمي.. تجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع
سبق

أتمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التعليم- إنشاء وتجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع في متوسطة "ابن البيطار" بينبع الصناعية؛ مواكبة للتوجه العالمي نحو التعلم وفق منحى STEAM.

ويهدف المعمل لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية، والذي يعزز من التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفنون باستخدام أحدث التقنيات التعليمية من أجهزة وحقائب تتعلق بمشاريع الروبوت والدوائر الإلكترونية والفيزياء، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب والطابعات ثلاثية الأبعاد.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:39 AM

توجّه عالمي.. تجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع

لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية والتكامل بين العلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أتمت الهيئة الملكية بينبع -ممثلة في قطاع التعليم- إنشاء وتجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع في متوسطة "ابن البيطار" بينبع الصناعية؛ مواكبة للتوجه العالمي نحو التعلم وفق منحى STEAM.

ويهدف المعمل لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية، والذي يعزز من التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفنون باستخدام أحدث التقنيات التعليمية من أجهزة وحقائب تتعلق بمشاريع الروبوت والدوائر الإلكترونية والفيزياء، بالإضافة إلى أجهزة الحاسب والطابعات ثلاثية الأبعاد.

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