النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 421 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 561 خلال الـ24 ساعة الماضية

الانضباط تغرم السهلاوي 50 ألف ريال.. بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتغريم اللاعب محمد السهلاوي 50 ألف ريال، بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت اللجنة أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أصدرت اللجنة قراراً بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب نادي الشباب حمود العنزي، وتلغى نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسراً بنتيجة 3-0 لصالح نادي الاتحاد، وذلك ضمن الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17.

وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة اعتباراً من تاريخ الإخطار بالقرار.

وألزمت نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علماً بأن هذا قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الانضباط تغرم السهلاوي 50 ألف ريال.. بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتغريم اللاعب محمد السهلاوي 50 ألف ريال، بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت اللجنة أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أصدرت اللجنة قراراً بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب نادي الشباب حمود العنزي، وتلغى نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسراً بنتيجة 3-0 لصالح نادي الاتحاد، وذلك ضمن الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17.

وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة اعتباراً من تاريخ الإخطار بالقرار.

وألزمت نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علماً بأن هذا قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
04:36 PM

الانضباط تغرم السهلاوي 50 ألف ريال.. بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,746

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتغريم اللاعب محمد السهلاوي 50 ألف ريال، بشأن تصريحات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت اللجنة أن قرارها قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أصدرت اللجنة قراراً بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب نادي الشباب حمود العنزي، وتلغى نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسراً بنتيجة 3-0 لصالح نادي الاتحاد، وذلك ضمن الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17.

وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين عن مرافقة فريقه في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة اعتباراً من تاريخ الإخطار بالقرار.

وألزمت نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، علماً بأن هذا قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة