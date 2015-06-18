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"سعود بن نايف": العلاقات "السعودية- الإماراتية" راسخة وقطاعنا المالي يشهد قفزات

أثناء استقباله منسوبي "بنك أبو ظبي الأول" في مكتبه اليوم

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول عبدالحميد بن سعيد، يرافقه المدير التنفيذي للبنك بالمملكة ليث صالح الشيبان، وعدد من مسؤولي البنك.

ونوّه أمير المنطقة بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي تربط المملكة بأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن انطلاق أعمال بنك أبو ظبي الأول في المملكة، هي رسالة بأن القطاع الاقتصادي جاذب لرؤوس الأموال، وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الأمير "سعود": الفرص الاستثمارية في المملكة متعددة وتنافسية، والقطاع المالي حقّق في الآونة الأخيرة قفزات نوعية، على مستوى الحلول والمنتجات المقدمة، سواء لقطاع الأعمال أو الأفراد، بفضل الله ثم بفضل المبادرات الطموحة التي تضمنها برنامج "تطوير القطاع المالي" الذي سيكون عاملاً رئيساً من عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتمنى لبنك أبوظبي الأول ومنسوبيه مواصلة تحقيق النجاحات، ومواكبة تطلعات قيادة البلدين في تنمية القطاع المالي.

من جهته قال "بن سعيد": نثمّن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس إدارة البنك حريص على القيام بدور إيجابي في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، والإفادة من الخبرات التي يحملها البنك من عمله في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: ما اختيار المملكة كوجهة إلا شاهد أن اقتصاد المملكة زاخر بالفرص الجاذبة لمختلف الشركات.

وثمّن ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية من دعم أسهم في التسريع من وتيرة انطلاق أعمال البنك في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"سعود بن نايف": العلاقات "السعودية- الإماراتية" راسخة وقطاعنا المالي يشهد قفزات
سبق

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول عبدالحميد بن سعيد، يرافقه المدير التنفيذي للبنك بالمملكة ليث صالح الشيبان، وعدد من مسؤولي البنك.

ونوّه أمير المنطقة بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي تربط المملكة بأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن انطلاق أعمال بنك أبو ظبي الأول في المملكة، هي رسالة بأن القطاع الاقتصادي جاذب لرؤوس الأموال، وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الأمير "سعود": الفرص الاستثمارية في المملكة متعددة وتنافسية، والقطاع المالي حقّق في الآونة الأخيرة قفزات نوعية، على مستوى الحلول والمنتجات المقدمة، سواء لقطاع الأعمال أو الأفراد، بفضل الله ثم بفضل المبادرات الطموحة التي تضمنها برنامج "تطوير القطاع المالي" الذي سيكون عاملاً رئيساً من عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتمنى لبنك أبوظبي الأول ومنسوبيه مواصلة تحقيق النجاحات، ومواكبة تطلعات قيادة البلدين في تنمية القطاع المالي.

من جهته قال "بن سعيد": نثمّن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس إدارة البنك حريص على القيام بدور إيجابي في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، والإفادة من الخبرات التي يحملها البنك من عمله في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: ما اختيار المملكة كوجهة إلا شاهد أن اقتصاد المملكة زاخر بالفرص الجاذبة لمختلف الشركات.

وثمّن ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية من دعم أسهم في التسريع من وتيرة انطلاق أعمال البنك في المملكة.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
06:09 PM

"سعود بن نايف": العلاقات "السعودية- الإماراتية" راسخة وقطاعنا المالي يشهد قفزات

أثناء استقباله منسوبي "بنك أبو ظبي الأول" في مكتبه اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول عبدالحميد بن سعيد، يرافقه المدير التنفيذي للبنك بالمملكة ليث صالح الشيبان، وعدد من مسؤولي البنك.

ونوّه أمير المنطقة بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي تربط المملكة بأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن انطلاق أعمال بنك أبو ظبي الأول في المملكة، هي رسالة بأن القطاع الاقتصادي جاذب لرؤوس الأموال، وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الأمير "سعود": الفرص الاستثمارية في المملكة متعددة وتنافسية، والقطاع المالي حقّق في الآونة الأخيرة قفزات نوعية، على مستوى الحلول والمنتجات المقدمة، سواء لقطاع الأعمال أو الأفراد، بفضل الله ثم بفضل المبادرات الطموحة التي تضمنها برنامج "تطوير القطاع المالي" الذي سيكون عاملاً رئيساً من عوامل تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتمنى لبنك أبوظبي الأول ومنسوبيه مواصلة تحقيق النجاحات، ومواكبة تطلعات قيادة البلدين في تنمية القطاع المالي.

من جهته قال "بن سعيد": نثمّن العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مجلس إدارة البنك حريص على القيام بدور إيجابي في التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة، والإفادة من الخبرات التي يحملها البنك من عمله في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف: ما اختيار المملكة كوجهة إلا شاهد أن اقتصاد المملكة زاخر بالفرص الجاذبة لمختلف الشركات.

وثمّن ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية من دعم أسهم في التسريع من وتيرة انطلاق أعمال البنك في المملكة.

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