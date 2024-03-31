"الدوار الذكي" في تبوك..طالب يبتكر ومدرب يفتخر: أنزل دمعتي

في "التقنية" كان الإنجار وفي المعرض ظهر مشهد التنظيم المروري

عبر عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بتبوك عبد المجيد الفنيخ، عن فخره بعد أن قدم أحد طلابه ابتكاراً ذكياً يهدف إلى تنظيم حركة المرور داخل الدوار كان قد عرضه في معرض تقني تبوك 2019؛ ليعبر عن شعوره بإنجاز الطالب للمرحلة الأولى من مشروع الابتكار.

وقال "الفنيخ": "أحظى بهذه الفرحة التي قلَّما يحظى بها من هم في نفس مكانتي ؛ حيث إن المتدرب ياسر عسيري، الذي قد لا يدرك أنه قد جعل دمعةً من عين مدربه تنزل؛ مفاخرةً به، نتيجةً لِما وصل إليه من العلياء والنجاح الذي به يُرفع رأس كل من يعرفه".

ووصف عضو هيئة التدريب في تغريدات له لحظة حديث طلابه عن الابتكار: "أن هذه اللحظة جاءت وأصابتني بالقشعريرة المحمودة، لمجرد كتباتها والعمل على تعبيرها، وأستطيع القول بأنِّي أتفهم وأشعر بشعور الفخر الذي يصيب أولئك المعلمين، وهذهِ واحدة من أجمل التغريدات التي سأغرِّدها يوماً، وأحد أكثرها فخراً" .

وأكد "الفنيخ" قائلاً: "الطالب أحد الذين علِقت أسماؤهم داخل ذهني في بداية مسيرتي العملية بسبب تفوقه وبروزه بين زملائه، ولا أحصي ثناء وحمداً لرب العالمين"، واصفاً المتدرب بأنه نِعم الرجل، ونِعم التربية، ونِعم الخدمة التي قدمها لدينه ووالديه ووطنه وكليته، سائلا الله أن يدخل الفرحة والسعادة على قلبه من حيث لا يعلم كما أدخلها على قلبي من حيث لا أعلم، وأدامه الله فخراً نباهي به الأمم.

يذكر أن فكرة المشروع التي أشرف عليها رئيس قسم التقنية الإلكترونية المهندس خلف عمر العنزي، ونفذها المتدرب ياسر أحمد عسيري ، تعود لعضو هيئة التدريب بقسم التقنية الإلكترونية محمد عبدالرحمن العنزي، ويطلق على اسم المشروع بـ"الدوار الذكي Smart Around" ويهدف إلى تنظيم حركة المرور داخل الدوار بانسيابية تامة، والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.

وفي تفاصيل المشروع في مرحلته الأولى هو تنظيم حركة السير داخل الدوار باستخدام التقنيات الحديثة؛ وهي عبارة عن حساسات استشعار حركية لإعطاء السيارات الداخلة داخل الدوار الأفضلية بالمرور وتزويد الدوار بكاميرات رصد للمخالفات المرورية، فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن تطوير للمشروع وذلك بتزويد الدوار الذكي بكاميرات مراقبة متصلة مع غرفة التحكم والسيطرة بغرفة العمليات بإدارة المرور لمراقبة انسيابية الحركة المرورية داخل الدوار.