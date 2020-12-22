الفتح يواجه الأهلي.. والإثارة في "ديربي الجنوب " بين أبها وضمك

في ختام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل اليوم الثلاثاء لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 4 مباريات، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمك مع أبها، عند الساعة 3:40 عصراً، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل ضمك اللقاء محتلاً المركز الأخير بـ 4 نقاط، فيما يدخل أبها اللقاء بـ 11 نقطة في المركز التاسع بسلم الترتيب.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة يلتقي الفيصلي صاحب المركز السادس بـ 13 نقطة مع فريق الاتفاق الذي يحتل المركز الـعاشر بـرصيد 11 نقطة، عند الساعة 5:50 مساءً.

ويستضيف الوحدة فريق العين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، عند الساعة 6:20 مساءً، حيث يحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط، بينما يحتل العين المركز الرابع عشر بـ 7 نقاط.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة ضد فريق الفتح صاحب المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، عند الساعة 7:50 مساءً.