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روسيا تحدّد موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا

الشركات تستعد الآن للإنتاج ويجري تحضير العملية التكنولوجية

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ذكر الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز "غيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية.

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "يعمل مركز غيمالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل.. نحن نأمل أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر".

ووفقاً للوزير، تستعد الشركات الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهرياً، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن لقاح مركز "غيمالي"، يعد من أفضل اللقاحات الواعدة ضد الفيروس.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تحدّد موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا
سبق

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ذكر الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز "غيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية.

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "يعمل مركز غيمالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل.. نحن نأمل أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر".

ووفقاً للوزير، تستعد الشركات الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهرياً، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن لقاح مركز "غيمالي"، يعد من أفضل اللقاحات الواعدة ضد الفيروس.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:01 PM

روسيا تحدّد موعد بدء الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد كورونا

الشركات تستعد الآن للإنتاج ويجري تحضير العملية التكنولوجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن 3 شركات روسية ستباشر في سبتمبر، الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ذكر الوزير، أن اللقاح المذكور من تصميم مركز "غيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية.

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "يعمل مركز غيمالي، لبدء الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل.. نحن نأمل أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر".

ووفقاً للوزير، تستعد الشركات الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية".

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهرياً، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد الشركات الإنتاج إلى عدة ملايين".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن لقاح مركز "غيمالي"، يعد من أفضل اللقاحات الواعدة ضد الفيروس.

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