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"أمير حائل" يوجّه بدراسة طريق جبة ووضع حلول عاجلة للإبل السائبة

بعد مناشدة شاب فقَد أحد أقربائه بسبب حادث تسببت به.. والداخلية تُنَبّه

وجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بتشكيل لجنة من فرع وزارة النقل بمنطقة حائل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة؛ لدراسة مشكلة طريق حائل- جبة، وضرورة وضع الحلول العاجلة للعمل على الحد من الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأرواح التي تسببت بها الإبل السائبة.

وأكد أمير حائل على اللجنة، رفع دراسة عاجلة وتحديد الحلول المقترحة في أسرع وقت.

وكان شاب قد ناشد أمير منطقة حائل، ونائبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخلهما لمعالجة وضع الإبل السائبة، بعد أن فَقَد أحد أقاربه بحادث تسببت الإبل السائبة به.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مسبقًا تعليمات وتنبيهات لملاك الإبل بمراقبتها وعدم الاقتراب بها من الطرق، وعاقبت المخالف بحجز الإبل وتغريم مالكها في المرة الأولى، وسجنه حال تكرار المخالفة.

أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير حائل" يوجّه بدراسة طريق جبة ووضع حلول عاجلة للإبل السائبة
سبق

وجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بتشكيل لجنة من فرع وزارة النقل بمنطقة حائل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة؛ لدراسة مشكلة طريق حائل- جبة، وضرورة وضع الحلول العاجلة للعمل على الحد من الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأرواح التي تسببت بها الإبل السائبة.

وأكد أمير حائل على اللجنة، رفع دراسة عاجلة وتحديد الحلول المقترحة في أسرع وقت.

وكان شاب قد ناشد أمير منطقة حائل، ونائبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخلهما لمعالجة وضع الإبل السائبة، بعد أن فَقَد أحد أقاربه بحادث تسببت الإبل السائبة به.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مسبقًا تعليمات وتنبيهات لملاك الإبل بمراقبتها وعدم الاقتراب بها من الطرق، وعاقبت المخالف بحجز الإبل وتغريم مالكها في المرة الأولى، وسجنه حال تكرار المخالفة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
01:35 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:10 AM

"أمير حائل" يوجّه بدراسة طريق جبة ووضع حلول عاجلة للإبل السائبة

بعد مناشدة شاب فقَد أحد أقربائه بسبب حادث تسببت به.. والداخلية تُنَبّه

A A A
خالد السليمي - حائل
3
10,007

وجه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، بتشكيل لجنة من فرع وزارة النقل بمنطقة حائل وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة؛ لدراسة مشكلة طريق حائل- جبة، وضرورة وضع الحلول العاجلة للعمل على الحد من الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأرواح التي تسببت بها الإبل السائبة.

وأكد أمير حائل على اللجنة، رفع دراسة عاجلة وتحديد الحلول المقترحة في أسرع وقت.

وكان شاب قد ناشد أمير منطقة حائل، ونائبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتدخلهما لمعالجة وضع الإبل السائبة، بعد أن فَقَد أحد أقاربه بحادث تسببت الإبل السائبة به.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت مسبقًا تعليمات وتنبيهات لملاك الإبل بمراقبتها وعدم الاقتراب بها من الطرق، وعاقبت المخالف بحجز الإبل وتغريم مالكها في المرة الأولى، وسجنه حال تكرار المخالفة.

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