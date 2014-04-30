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أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لأسرة الجندي "الغامدي"

توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته لعمله

نقل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ، لأسرة أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بالباحة، الجندي أول عيضه بن عبدالرحيم الغامدي، الذي توفي إثر حادث مروري، أثناء تأديته لعمله.

وسأل أمير المنطقة، الله ـ العلي القدير ـ خلال زيارته، اليوم، لمنزل أسرة "الغامدي" في قرية الكراء، أن يتغمد الفقيد؛ بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الجندي أول عيضه، عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة الباحة، على تعازيهم ومواساتهم، قائلين إن ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله، بأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا.

رافق الأمير، خلال الزيارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لأسرة الجندي "الغامدي"
سبق

نقل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ، لأسرة أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بالباحة، الجندي أول عيضه بن عبدالرحيم الغامدي، الذي توفي إثر حادث مروري، أثناء تأديته لعمله.

وسأل أمير المنطقة، الله ـ العلي القدير ـ خلال زيارته، اليوم، لمنزل أسرة "الغامدي" في قرية الكراء، أن يتغمد الفقيد؛ بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الجندي أول عيضه، عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة الباحة، على تعازيهم ومواساتهم، قائلين إن ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله، بأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا.

رافق الأمير، خلال الزيارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
04:33 PM

أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لأسرة الجندي "الغامدي"

توفي إثر حادث مروري أثناء تأديته لعمله

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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نقل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ، لأسرة أحد منسوبي إدارة الدفاع المدني بالباحة، الجندي أول عيضه بن عبدالرحيم الغامدي، الذي توفي إثر حادث مروري، أثناء تأديته لعمله.

وسأل أمير المنطقة، الله ـ العلي القدير ـ خلال زيارته، اليوم، لمنزل أسرة "الغامدي" في قرية الكراء، أن يتغمد الفقيد؛ بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الجندي أول عيضه، عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة الباحة، على تعازيهم ومواساتهم، قائلين إن ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابهم، داعين الله، بأن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا.

رافق الأمير، خلال الزيارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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