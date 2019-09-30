"أمانة العاصمة المقدّسة" تعتمد تسليم أراضٍ لوزارة الإسكان بمحافظات عدة

"للإسكان التنموي" .. وتسليم مخطط الشرائع 21 بـ 242 قطعة سكنية

سلّمت أمانة العاصمة المقدّسة عدداً من قطع الأراضي لوزارة الإسكان، لتخصيصها "للإسكان التنموي" في جميع المدن والمحافظات المحددة من قِبل وزارة الإسكان بناءً على خطاب أمين العاصمة المقدسة رقم 410004404 وتاريخ 12/1/1441هـ، المبني على توجيه وزير الشئون البلدية والقروية المكلف من خلال الاجتماع بمجلس الأمناء الموضح في الفقرة (2) من بند القرارات الفقرة رقم (10 - 11) من بند التوجيهات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد بالأمانة بمكتب مدير عام الأراضي والمساحة مع مندوبي وزارة الإسكان لتوفير مواقع بمدينة مكة المكرّمة وبعض البلديات التابعة لها حيث أوصى المختصون بالاجتماع بتسليم وزارة الإسكان احتياجاتها من الأراضي المراد تخصيصها للإسكان التنموي ومعالجة العوائق وبذل أقصى الجهود للتعاون مع الجهات المختصة لتخصيص قطع الأراضي وإصدار رخص البناء.

وخلُص الاجتماع إلى توفير مواقع لوزارة الإسكان وفقاً للمساحات المتاحة بمدينة مكة المكرّمة ومحافظتَي الجموم وعسفان، حيث سلّمت الأمانة مخطط الشرائع (منح) رقم (21) المعتمد بلوحة رقم 1/20/85 وتاريخ 5/6/1427هـ بمساحة إجمالية تبلغ (278.983.78) م2 وإجمالي عدد القطع بالمخطط (242) قطعة سكنية ما عدا قطع الخدمات (المساجد – المستوصفات – المدارس – الحدائق) التي تعود ملكيتها للأمانة إلى جانب القطع الاستثمارية.

وسلّمت الأمانة موقع البحيرات – يسار الطريق المتجه إلى المدينة المنورة، وكدي – جبل السرد، والمجيرمة – شمال طريق الخواجات، بإجمالي مساحة تبلغ (524.865.13) م2 إضافةً إلى موقع بمحافظة الجموم بمساحة (27.000) م2 وموقع بمحافظة عسفان بمساحة (3.800) م2. وتمت التوصية بمحضر الاجتماع بأن يتم تزويد وزارة الإسكان مواقع أُخرى حال توافرها لدى الأمانة.

ويُعد "الإسكان التنموي" إحدى مبادرات وزارة الإسكان، ويهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكيـنهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهـم، ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوافرة في مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة قامت بتسليم قطع الأراضي الفضاء بمشروع الإسكان بحي الرصيفة بمكة المكرّمة عام ١٤٣٣هـ، وهي عبارة عن أربعة مواقع حيث تبلغ مساحة الموقع الأول (22.103) م2، ومساحة الموقع الثاني (42.304) م2، ومساحة الموقع الثالث (43.192) م2، ومساحة الموقع الرابع (2.387) م2.