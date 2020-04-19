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الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم

كبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

الجيش اليمني

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الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:48 PM

الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية على مواقعه في نهم

كبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولات هجومية لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمردة المدعومة إيرانياً في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت شن عدة هجمات على مواقع الجيش في جبهة صلب، غربي مديرية نهم، لكن الجيش أفشلها وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في السياق نفسه، قصفت ميليشيا الحوثي المتمردة بقذائف المدفعية مواقع تمركز قوات الجيش الوطني في مواقع متفرقة بالمديرية، تزامن مع قصف مماثل على مواقع أبطال الجيش في جبهة قانية، شمالي محافظة البيضاء.

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