النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشهاد "الحارثي" على الحد الجنوبي.. وجثمانه بالرياض خلال ساعات

الصلاة عليه عصرًا بجامع الملك خالد.. وذووه: كلنا فداء للوطن

تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"سبق": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.
وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشهاد "الحارثي" على الحد الجنوبي.. وجثمانه بالرياض خلال ساعات
سبق

تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"سبق": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.
وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:48 AM

استشهاد "الحارثي" على الحد الجنوبي.. وجثمانه بالرياض خلال ساعات

الصلاة عليه عصرًا بجامع الملك خالد.. وذووه: كلنا فداء للوطن

A A A
سويد الحارثي - الرياض
5
10,376

تلقى ذوو الشهيد الملازم أول "فيصل بن فهد الحارثي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات؛ مؤكدين أنهم جميعًا فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.
وقال فهد بن عيضة النوفلي الحارثي لـ"سبق": إن ابنه الملازم أول فيصل أعزب، ونال شرف الشهادة، وهو يدافع عن تراب الوطن الطاهر.
وأضاف: من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من الحد الجنوبي باتجاه مدينة الرياض عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، والصلاة عليه في جامع الملك خالد بعد صلاة العصر، ومن ثم الدفن في مقبرة الشمال (حي الأمانة).

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,194
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,644
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,542
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,022

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة