أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران؛ تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

نجران.. أتربة مثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-04 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران؛ تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهراً.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442 09:30 AM

نجران.. أتربة مثارة ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية "الأرصاد": الحالة تستمر حتى الواحدة ظهراً وتشمل خباش وشرورة





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران؛ تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الواحدة ظهراً.