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الاتحاد يتعاقد مع الضويحي لاعب الأخضر الشاب

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب منتخب المملكة للشباب ولاعب فريق النجمة عبدالعزيز الضويحي.

وتم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور ياسر نصيف وذلك في مقر النادي.
ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار إستراتيجية بناء فريق المستقبل لنادي الاتحاد عبر استقطاب المواهب الشابة البارزة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يتعاقد مع الضويحي لاعب الأخضر الشاب
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب منتخب المملكة للشباب ولاعب فريق النجمة عبدالعزيز الضويحي.

وتم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور ياسر نصيف وذلك في مقر النادي.
ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار إستراتيجية بناء فريق المستقبل لنادي الاتحاد عبر استقطاب المواهب الشابة البارزة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:11 AM

الاتحاد يتعاقد مع الضويحي لاعب الأخضر الشاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن عن تعاقد إدارة النادي مع لاعب منتخب المملكة للشباب ولاعب فريق النجمة عبدالعزيز الضويحي.

وتم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور ياسر نصيف وذلك في مقر النادي.
ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار إستراتيجية بناء فريق المستقبل لنادي الاتحاد عبر استقطاب المواهب الشابة البارزة.

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