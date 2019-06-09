أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم. وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران. وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.

أمير نجران يعقد اجتماعاً لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء هادي آل كليب سبق 2019-06-09 أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم.

وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 06:20 PM

أمير نجران يعقد اجتماعاً لإنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في المنطقة





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أجرى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز اليوم الأحد اتصالا هاتفياً بوزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إثر انقطاع الكهرباء عن المنطقة مجددًا ظهر اليوم.

وأعلنت إمارة المنطقة أنه سيعقد اجتماعاً مفصلياً لإنهاء المشكلة، وذلك بعد انقطاع التيار عن 153 ألف مشترك في نجران.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تمت إعادة الكهرباء تدريجياً إلى 4 مستشفيات، وإلى 31600 مشترك.