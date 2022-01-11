أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء) أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا أُنجزت بنجاح، وأنها في غضون يومين ستبدأ انسحابًا تدريجيًا، ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من عشرة أيام.
وعزز توكاييف على ما يبدو موقعه بعد إعلانه دعم تولي نائب رئيس الحكومة علي خان سميلوف المنصب بشكل دائم، ونال ترشيحه له اليوم تأييد النواب بالإجماع، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأُرسلت القوة المتعددة الجنسيات وقوامها 2000 عنصر إلى كازاخستان في ذروة الأزمة الأسبوع الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين معارضي الحكومة وقوات الأمن وعمليات نهب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حذر "توكاييف" الجمعة الماضي من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي.
وقال "بلينكن": "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلداً ما، فإن إخراجهم يكون أحيانًا أمرًا بالغ الصعوبة".
هل اقتنع بالتحذير الأميركي من موسكو؟.. الرئيس الكازاخستاني: القوات الروسية ستنسحب في غضون يومين
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-01-11
أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء) أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا أُنجزت بنجاح، وأنها في غضون يومين ستبدأ انسحابًا تدريجيًا، ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من عشرة أيام.
وعزز توكاييف على ما يبدو موقعه بعد إعلانه دعم تولي نائب رئيس الحكومة علي خان سميلوف المنصب بشكل دائم، ونال ترشيحه له اليوم تأييد النواب بالإجماع، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأُرسلت القوة المتعددة الجنسيات وقوامها 2000 عنصر إلى كازاخستان في ذروة الأزمة الأسبوع الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين معارضي الحكومة وقوات الأمن وعمليات نهب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حذر "توكاييف" الجمعة الماضي من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي.
وقال "بلينكن": "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلداً ما، فإن إخراجهم يكون أحيانًا أمرًا بالغ الصعوبة".
11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
03:30 PM
هل اقتنع بالتحذير الأميركي من موسكو؟.. الرئيس الكازاخستاني: القوات الروسية ستنسحب في غضون يومين
أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، اليوم (الثلاثاء) أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا أُنجزت بنجاح، وأنها في غضون يومين ستبدأ انسحابًا تدريجيًا، ولن تستغرق عملية انسحاب الكتيبة أكثر من عشرة أيام.
وعزز توكاييف على ما يبدو موقعه بعد إعلانه دعم تولي نائب رئيس الحكومة علي خان سميلوف المنصب بشكل دائم، ونال ترشيحه له اليوم تأييد النواب بالإجماع، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأُرسلت القوة المتعددة الجنسيات وقوامها 2000 عنصر إلى كازاخستان في ذروة الأزمة الأسبوع الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين معارضي الحكومة وقوات الأمن وعمليات نهب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد حذر "توكاييف" الجمعة الماضي من أن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي.
وقال "بلينكن": "ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما أن يدخل الروس بلداً ما، فإن إخراجهم يكون أحيانًا أمرًا بالغ الصعوبة".