شرطة "الشمالية" تطيح بستيني أطلق النار في مناسبة بعرعر

تم إحالته للنيابة العامة

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على شخص بالعقد السادس من العمر والذي ظهر في مقطع فيديو وهو يطلـق النـار من سـلاح رشـاش في إحدى المناسبات بمدينة عرعر.

وأظهر الفيديو الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطلق النار من سلاح "رشاش" بشكل عشوائي، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

وحذرت شرطة المنطقة، من القيام بمثل هذه التصرفات؛ لخطورة إطلاق النار في المناسبات العامة والخاصة، لما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية، وذلك تماشيًا مع الأوامر الصادرة بذلك الشأن.