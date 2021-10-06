مدير "صحة الطائف" يشهد اليوم افتتاح العديد من المشاريع التطويرية بجنوب الطائف

منها قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام.. رفع السعة السريرية من 7 أسرّة إلى 22

افتتح مدير "صحة الطائف" سعيد القحطاني، صباح اليوم، المبنى الجديد لقسم الطوارئ، بمستشفى قيا العام، حيث تم رفع السعة السريرية من 7 أسرّة إلى 22 سريرًا بعد الانتهاء من مشروع إنشاء المبنى، وزيادة إمكانات المستشفى لتقديم الخدمات الطبية الطارئة للأهالي والمسافرين، بحكم وجود المستشفى على الطريق السريع الذي يربط بين محافظة الطائف ومنطقة الباحة.

افتتاح مبنى مركز صحي بني الحارث الجديد، وذلك تماشياً مع الخطة التصحيحية للمباني المستأجرة، وفق معايير وزارة الصحة التي تنعكس بدورها في توفير بيئة امنه وصحية لتحسين تجربة المريض.

وأخيراً، افتتاح مركز صحي شقصان، وذلك بعد مشروع تحسين بيئة العمل الذي يسهم بدوره في توفير البيئة الملائمة للعاملين والمستفيدين من الخدمات الصحية.

الجدير بالذكر أن "صحة الطائف" تسعى بكل الإمكانات لرفع مستوى رضا المرضى من خلال تجويد الخدمات الصحية والتحول الرقمي وتحسين البنية التحتية لمرافقها الصحية.