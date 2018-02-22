"حساب المواطن" يعلن موعد إيداع الدفعة الرابعة

تشمل المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير

قال برنامج حساب المواطن اليوم إنه يتبقى 16 يوماً على إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من البرنامج، وذلك يوم 11 مارس القادم .



وأضاف البرنامج : تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير.