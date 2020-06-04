الكويت: 6 وفيات.. و562 حالة إصابة بكورونا

أصبح المجموع الكلي لعدد المسجلة بالبلاد 29921 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 6 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 562 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم. ومن بين الحالات التي رُصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 حالة لمواطنين كويتيين، و99 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، 29921 حالة.

وأضاف: هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 ‪في دولة الكويت 17223 حالة؛ وذلك بعد إعلان شفاء عدد 1473حالة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184، وقد جرى تسجيل 6 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف- 2. ويصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 12462 حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد: 418 حالة، 27 حالة كويتيين، و391 حالات لمقيمين جنسيات مختلفة؛ وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس؛ على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي؛ اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي. هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية 2721؛ فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 306006.