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اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

يعقد غدًا بطلب من كييف

تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".

أوكرانيا منظمة الأمن والتعاون روسيا أوروبا

الرئيسية/ أخبار العالم

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اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية
سبق

تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:16 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
02:52 AM

اجتماع طارئ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية

يعقد غدًا بطلب من كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعًا طارئًا لممثليها الدائمين غدًا (الاثنين)، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية مع روسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة البولندية للمنظمة اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي: "إن الاجتماع سيُعقد الاثنين بناء على طلب أوكرانيا، وذلك على وقع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب" وفقًا لـ"رويترز".

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