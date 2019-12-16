أمير الباحة يكرّم "الغامدي" سفيرة الإعلام النفسي بعد فوز مبادرتها التطوعية بالكويت

قدمت مبادرة حول تأسيس فريق تطوعي دون داعم إداري أو مالي

كرّم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه أمس الاختصاصية النفسية ريم الغامدي، والتي أسست فريقًا تطوعيًا بجهود ذاتية وتكريمها على مستوى العالم العربي بدولة الكويت.

وتفصيلاً، تسلم الأمير الدكتور حسام بن سعود، تقريرًا عن المبادرة وما حققته من إنجاز مستمعًا إلى شرح من ريم الغامدي عما قدمته من جهود تطوعية في مجال تخصصها بالصحة النفسية والتي سبق أن أطلقت عليها وزارة الصحة "سفيرة الإعلام النفسي".

وثمّن أمير المنطقة ما شاهده من إنجاز الذي يعد مفخرة للمملكة والباحة خاصة، مؤكدًا سموه أن شباب وفتيات هذا الوطن لديهم من القدرات العالية في كل المجالات وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله سيكون لهذه القدرات واقع ملموس يخدم الوطن والمواطن ويحقق رؤية المملكة 2030.

وأعربت ريم الغامدي عن بالغ شكرها لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة بتكريمها وليس بمستغرب على ولاة أمرنا دعمهم وتحفيزهم لأبناء هذا الوطن الغالي.

وحضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج.

وحول مبادرة "الغامدي" التي حققت عليها مركزًا متقدمًا بالكويت ضمن 620 مبادرة من 16 دولة بينت لـ "سبق": تكريمي بدولة الكويت على مبادرة تأسيس فريق تطوعي دون داعم إداري أو مالي وحصلت على الجائزة ضمن العشرة الأوائل من 16 دولة عربية و620 مبادرة تطوعية ولله الحمد رفعت راية بلادي أمام الجميع، وذلك سيرًا على نهج وطني (مملكة الإنسانية) في العمل التطوعي والإنساني.

وبيّنت "قدمت العديد من الدورات التدريبية داخل الرياض، وأنا مهتمة بتنظيم الأنشطة التوعوية حول ما يخص الصحة النفسية، وفي المملكة تكرمت عدة مرات من إدارات المستشفيات على أنشطتي الداخلية، كما حصلت على شكر خاص من أمين اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب.

وعن سيرتها الذاتية قالت "الغامدي": "تخصصي علم نفس عيادي، وتخرجت في جامعة الملك سعود عام 2007م، وحصلت على دبلوم عالٍ في العلاج المعرفي السلوكي من كلية الطب بجامعة الملك سعود 2017، ولي مشاركات إعلامية واجتماعية ومهتمة جدًا بالعمل التطوعي وخصوصًا نشر الوعي النفسي، خبرتي المهنية زادت على عقد من الزمان تجولت بين عددٍ من المستشفيات بدءًا بمستشفى الملك فهد بالباحة، فمستشفى الإيمان بالرياض، فمؤسسة رعاية الفتيات بالقصيم ثم التأهيل الشامل بالخرج.

وأضافت: أعمل حاليًا بمستشفى الملك سلمان بالرياض منذ عام 2015 وكان حضوري مع زوجي أمس للباحة للقاء أمير الباحة وتلبيةً لدعوته الكريمة.