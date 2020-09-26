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طلاب وطالبات "تعليم شقراء" يحتفون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

أقاموا مسابقات تجمع بين المنافسة الشريفة والمعلومات الوطنية الإثرائية

احتفى طلاب وطالبات إدارة التعليم بمحافظة شقراء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، ‏حيث أقام النشاط الطلابي (بنين وبنات) عدة مسابقات وطنية عن بعد، تجمع بين المنافسة الشريفة والمعلومات الوطنية الإثرائية، بما يعمّق حبهم وولاءهم لوطنهم وولاة أمرهم؛ ليكونوا أعضاء في بناء وطن شامخ يسوده التعاون والإبداع والألفة.

وتتنوع هذه المسابقات بين ثقافية وتعبيرية وفنيّة بحسب مواهب الطلاب والطالبات، فقد طرحت المسابقة الثقافية الوطنية (أمجاد وطن) وهي موجهة لأبناء المجتمع كافة، توزع فيها سبع وعشرون جائزة نقدية مقدار كل جائزة ٣٠٠ ريال، وكذلك مسابقة مرئية عنوانها (مشاعر وطنية) لطلاب تعليم شقراء بمراحله الثلاث، كما أن للرسم مجاله في مسابقات الرسوم الوطنية للطلاب والطالبات، ومسابقة تصوير المعالم الوطنية الفوتوغرافي للطالبات.

أوضح ذلك مدير التعليم في ‏محافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، الذي أشرف على هذه المناشط الوطنية التي تُقام وفق التدابير الاحترازية لجائحة كورونا، بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية وسلامة طلابنا.

وقدّم "الشبانة" شكره الوافر لسعادة الوجيه الشيخ حمد بن محمد الرقيب لتكفل شركة الرقيب القابضة برعاية هذه المناشط والفعاليات، وثمّن له شعوره الوطني في دعم عجلة التقدم والنماء لهذا الوطن المعطاء.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طلاب وطالبات "تعليم شقراء" يحتفون باليوم الوطني الـ90 للمملكة
سبق

احتفى طلاب وطالبات إدارة التعليم بمحافظة شقراء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، ‏حيث أقام النشاط الطلابي (بنين وبنات) عدة مسابقات وطنية عن بعد، تجمع بين المنافسة الشريفة والمعلومات الوطنية الإثرائية، بما يعمّق حبهم وولاءهم لوطنهم وولاة أمرهم؛ ليكونوا أعضاء في بناء وطن شامخ يسوده التعاون والإبداع والألفة.

وتتنوع هذه المسابقات بين ثقافية وتعبيرية وفنيّة بحسب مواهب الطلاب والطالبات، فقد طرحت المسابقة الثقافية الوطنية (أمجاد وطن) وهي موجهة لأبناء المجتمع كافة، توزع فيها سبع وعشرون جائزة نقدية مقدار كل جائزة ٣٠٠ ريال، وكذلك مسابقة مرئية عنوانها (مشاعر وطنية) لطلاب تعليم شقراء بمراحله الثلاث، كما أن للرسم مجاله في مسابقات الرسوم الوطنية للطلاب والطالبات، ومسابقة تصوير المعالم الوطنية الفوتوغرافي للطالبات.

أوضح ذلك مدير التعليم في ‏محافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، الذي أشرف على هذه المناشط الوطنية التي تُقام وفق التدابير الاحترازية لجائحة كورونا، بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية وسلامة طلابنا.

وقدّم "الشبانة" شكره الوافر لسعادة الوجيه الشيخ حمد بن محمد الرقيب لتكفل شركة الرقيب القابضة برعاية هذه المناشط والفعاليات، وثمّن له شعوره الوطني في دعم عجلة التقدم والنماء لهذا الوطن المعطاء.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
10:50 PM

طلاب وطالبات "تعليم شقراء" يحتفون باليوم الوطني الـ90 للمملكة

أقاموا مسابقات تجمع بين المنافسة الشريفة والمعلومات الوطنية الإثرائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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احتفى طلاب وطالبات إدارة التعليم بمحافظة شقراء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، ‏حيث أقام النشاط الطلابي (بنين وبنات) عدة مسابقات وطنية عن بعد، تجمع بين المنافسة الشريفة والمعلومات الوطنية الإثرائية، بما يعمّق حبهم وولاءهم لوطنهم وولاة أمرهم؛ ليكونوا أعضاء في بناء وطن شامخ يسوده التعاون والإبداع والألفة.

وتتنوع هذه المسابقات بين ثقافية وتعبيرية وفنيّة بحسب مواهب الطلاب والطالبات، فقد طرحت المسابقة الثقافية الوطنية (أمجاد وطن) وهي موجهة لأبناء المجتمع كافة، توزع فيها سبع وعشرون جائزة نقدية مقدار كل جائزة ٣٠٠ ريال، وكذلك مسابقة مرئية عنوانها (مشاعر وطنية) لطلاب تعليم شقراء بمراحله الثلاث، كما أن للرسم مجاله في مسابقات الرسوم الوطنية للطلاب والطالبات، ومسابقة تصوير المعالم الوطنية الفوتوغرافي للطالبات.

أوضح ذلك مدير التعليم في ‏محافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة، الذي أشرف على هذه المناشط الوطنية التي تُقام وفق التدابير الاحترازية لجائحة كورونا، بما يضمن تحقيق أهدافها الوطنية وسلامة طلابنا.

وقدّم "الشبانة" شكره الوافر لسعادة الوجيه الشيخ حمد بن محمد الرقيب لتكفل شركة الرقيب القابضة برعاية هذه المناشط والفعاليات، وثمّن له شعوره الوطني في دعم عجلة التقدم والنماء لهذا الوطن المعطاء.

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