النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة 5 أيام وبتكلفة 22 ألف ريال.. رحلة سياحية لجازان تثير الجدل

الشركة توضح الخلل في منصة المعلن

أثارت رحلة سياحية إلى "جازان" تم الإعلان عنها من خلال إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة في تنظيم الرحلات حول السعودية موجة من التساؤلات والجدل حول التكلفة الكبيرة التي تم وضعها لقضاء خمسة أيام فقط فيها، حيث تجاوزت القيمة 22 ألف ريال.

وبين مغردون أن مثل هذه الإعلانات تعطي انطباعاً غير جيد حول السياحة الداخلية بسبب تكاليفها الباهظة، موضحين أنه يجب على وزارة السياحة تشديد الرقابة على مثل تلك الدعايات الترويجية وضبط الأسعار، ومنع التلاعب والمبالغة فيها والاستغلال دعماً للسياحة الداخلية.

ونوهت الشركة بحدوث خطأ في النظام في منصة المعلن، حيث أكدت لـ"سبق" أن الإعلان غير صحيح لخطأ في كتابة عدد الأشخاص في الباقة المخصصة للمجموعات، ويكون سعر الشخص فيها مختلفاً.

وقال نايف مدخلي الشهير بنايفكو: "الإعلان غير منطقي والسعر مبالغ فيه"، موضحاً "زرت موقع الشركة ووجدت إعلاناً واحداً لرحلة فرسان بـ 661 ريالاً". وأضاف "راسلت الشركة للتأكد مما ورد، ولم أجد تعليقاً".

وقال المغرد الشهير حسين الغاوي معلقاً على المنشور الدعائي "لأول مرة أزور جازان الحبيبة الشهر الماضي مع 4 من الأصدقاء، والأسعار كانت منطقية لذلك تفاجأت من هذا الإعلان"، مضيفاً "‏سكنا في شقق مفروشة جيدة جداً في فرسان الليلة بـ٤٥٠ ريالاً، وقمنا بجولة سياحية عبر القارب في الجزر بـ 500 ريال، ‏وعشاء سمك بـ٢٠٠ ريال"، لافتاً إلى أن الذهاب إلى فرسان وشحن السيارة كان عبر العبارة مجاناً.

فيما قال آخر متضجراً من المبالغة في السعر من خلال الإعلان، "ذهبت لجازان أنا وأولادي ٨، وبقيت ٧ أيام، ولا بقينا مكان ما زرناه ولا وصلت التكلفة ٥٠٠٠ ريال، وسكنا في أفضل شقق وأكلنا في أفخم المطاعم، وزرنا كل الحدائق والمتنزهات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمدة 5 أيام وبتكلفة 22 ألف ريال.. رحلة سياحية لجازان تثير الجدل
سبق

أثارت رحلة سياحية إلى "جازان" تم الإعلان عنها من خلال إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة في تنظيم الرحلات حول السعودية موجة من التساؤلات والجدل حول التكلفة الكبيرة التي تم وضعها لقضاء خمسة أيام فقط فيها، حيث تجاوزت القيمة 22 ألف ريال.

وبين مغردون أن مثل هذه الإعلانات تعطي انطباعاً غير جيد حول السياحة الداخلية بسبب تكاليفها الباهظة، موضحين أنه يجب على وزارة السياحة تشديد الرقابة على مثل تلك الدعايات الترويجية وضبط الأسعار، ومنع التلاعب والمبالغة فيها والاستغلال دعماً للسياحة الداخلية.

ونوهت الشركة بحدوث خطأ في النظام في منصة المعلن، حيث أكدت لـ"سبق" أن الإعلان غير صحيح لخطأ في كتابة عدد الأشخاص في الباقة المخصصة للمجموعات، ويكون سعر الشخص فيها مختلفاً.

وقال نايف مدخلي الشهير بنايفكو: "الإعلان غير منطقي والسعر مبالغ فيه"، موضحاً "زرت موقع الشركة ووجدت إعلاناً واحداً لرحلة فرسان بـ 661 ريالاً". وأضاف "راسلت الشركة للتأكد مما ورد، ولم أجد تعليقاً".

وقال المغرد الشهير حسين الغاوي معلقاً على المنشور الدعائي "لأول مرة أزور جازان الحبيبة الشهر الماضي مع 4 من الأصدقاء، والأسعار كانت منطقية لذلك تفاجأت من هذا الإعلان"، مضيفاً "‏سكنا في شقق مفروشة جيدة جداً في فرسان الليلة بـ٤٥٠ ريالاً، وقمنا بجولة سياحية عبر القارب في الجزر بـ 500 ريال، ‏وعشاء سمك بـ٢٠٠ ريال"، لافتاً إلى أن الذهاب إلى فرسان وشحن السيارة كان عبر العبارة مجاناً.

فيما قال آخر متضجراً من المبالغة في السعر من خلال الإعلان، "ذهبت لجازان أنا وأولادي ٨، وبقيت ٧ أيام، ولا بقينا مكان ما زرناه ولا وصلت التكلفة ٥٠٠٠ ريال، وسكنا في أفضل شقق وأكلنا في أفخم المطاعم، وزرنا كل الحدائق والمتنزهات".

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:21 PM

لمدة 5 أيام وبتكلفة 22 ألف ريال.. رحلة سياحية لجازان تثير الجدل

الشركة توضح الخلل في منصة المعلن

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
3,554

أثارت رحلة سياحية إلى "جازان" تم الإعلان عنها من خلال إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة في تنظيم الرحلات حول السعودية موجة من التساؤلات والجدل حول التكلفة الكبيرة التي تم وضعها لقضاء خمسة أيام فقط فيها، حيث تجاوزت القيمة 22 ألف ريال.

وبين مغردون أن مثل هذه الإعلانات تعطي انطباعاً غير جيد حول السياحة الداخلية بسبب تكاليفها الباهظة، موضحين أنه يجب على وزارة السياحة تشديد الرقابة على مثل تلك الدعايات الترويجية وضبط الأسعار، ومنع التلاعب والمبالغة فيها والاستغلال دعماً للسياحة الداخلية.

ونوهت الشركة بحدوث خطأ في النظام في منصة المعلن، حيث أكدت لـ"سبق" أن الإعلان غير صحيح لخطأ في كتابة عدد الأشخاص في الباقة المخصصة للمجموعات، ويكون سعر الشخص فيها مختلفاً.

وقال نايف مدخلي الشهير بنايفكو: "الإعلان غير منطقي والسعر مبالغ فيه"، موضحاً "زرت موقع الشركة ووجدت إعلاناً واحداً لرحلة فرسان بـ 661 ريالاً". وأضاف "راسلت الشركة للتأكد مما ورد، ولم أجد تعليقاً".

وقال المغرد الشهير حسين الغاوي معلقاً على المنشور الدعائي "لأول مرة أزور جازان الحبيبة الشهر الماضي مع 4 من الأصدقاء، والأسعار كانت منطقية لذلك تفاجأت من هذا الإعلان"، مضيفاً "‏سكنا في شقق مفروشة جيدة جداً في فرسان الليلة بـ٤٥٠ ريالاً، وقمنا بجولة سياحية عبر القارب في الجزر بـ 500 ريال، ‏وعشاء سمك بـ٢٠٠ ريال"، لافتاً إلى أن الذهاب إلى فرسان وشحن السيارة كان عبر العبارة مجاناً.

فيما قال آخر متضجراً من المبالغة في السعر من خلال الإعلان، "ذهبت لجازان أنا وأولادي ٨، وبقيت ٧ أيام، ولا بقينا مكان ما زرناه ولا وصلت التكلفة ٥٠٠٠ ريال، وسكنا في أفضل شقق وأكلنا في أفخم المطاعم، وزرنا كل الحدائق والمتنزهات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,217
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,669

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة