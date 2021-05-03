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شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة

جرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنيْن في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة مكة المكرمة

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شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنيْن في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
07:44 PM

شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنيْن ارتكبا سرقة 9 مركبات بمحافظة جدة

جرى إيقافهما واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأحيلا إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,008

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطنيْن في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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