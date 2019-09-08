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الاتحاد يعلن انتهاء أزمة "دا كوستا": سددنا مستحقات النادي التركي

أعلن نادي الاتحاد انتهاء أزمة لاعبه المغربي مروان دا كوستا مع ناديه التركي السابق إسطنبول باشك شهير.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قد تم تسوية ملف هذه الشكوى.

يأتي ذلك بعد مبادرة مجلس الإدارة بدراسة القضية قانونياً وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبذلك يُغلق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد كامل مستحقات النادي ليتجنب الاتحاد أي تبعات قانونية مترتبة على تلك القضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يعلن انتهاء أزمة "دا كوستا": سددنا مستحقات النادي التركي
سبق

أعلن نادي الاتحاد انتهاء أزمة لاعبه المغربي مروان دا كوستا مع ناديه التركي السابق إسطنبول باشك شهير.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قد تم تسوية ملف هذه الشكوى.

يأتي ذلك بعد مبادرة مجلس الإدارة بدراسة القضية قانونياً وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبذلك يُغلق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد كامل مستحقات النادي ليتجنب الاتحاد أي تبعات قانونية مترتبة على تلك القضية.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:15 PM

الاتحاد يعلن انتهاء أزمة "دا كوستا": سددنا مستحقات النادي التركي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الاتحاد انتهاء أزمة لاعبه المغربي مروان دا كوستا مع ناديه التركي السابق إسطنبول باشك شهير.

وقال النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه قد تم تسوية ملف هذه الشكوى.

يأتي ذلك بعد مبادرة مجلس الإدارة بدراسة القضية قانونياً وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبذلك يُغلق ملف القضية بشكل نهائي بعد سداد كامل مستحقات النادي ليتجنب الاتحاد أي تبعات قانونية مترتبة على تلك القضية.

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