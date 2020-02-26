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ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة

عدد الإصابات وصل إلى 139 حالة حتى اليوم

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

إيران فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:04 PM

ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة

عدد الإصابات وصل إلى 139 حالة حتى اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

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