ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.
وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.
وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.إيران فيروس كورونا الجديد
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.
وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.
وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.