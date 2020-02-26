وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-26 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا. وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 02:04 PM

ارتفاع ضحايا "كورونا" في إيران إلى 19 وفاة عدد الإصابات وصل إلى 139 حالة حتى اليوم





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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 139 شخصًا توفي منهم 19 شخصًا.

وأشارت الوكالة الألمانية -وفق مصادرها- اليوم، إلى أن من بين الحالات التي فُحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي أربعة منهم.