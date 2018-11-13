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وكيل إمارة جازان للحقوق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الراجحي"

أدى صلاة الميت عليه بجامع قرية الشعفولية

أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الشعفولية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على وكيل الرقيب محمد بن أحمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لأسرة وذوي الشهيد الراجحي، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذو الشهيد الراجحي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدداً من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

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وكيل إمارة جازان للحقوق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الراجحي"
سبق

أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الشعفولية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على وكيل الرقيب محمد بن أحمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لأسرة وذوي الشهيد الراجحي، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذو الشهيد الراجحي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدداً من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:54 PM

وكيل إمارة جازان للحقوق ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الراجحي"

أدى صلاة الميت عليه بجامع قرية الشعفولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الشعفولية التابعة لمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على وكيل الرقيب محمد بن أحمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لأسرة وذوي الشهيد الراجحي، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذو الشهيد الراجحي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعدداً من المسؤولين والمشايخ والأهالي.

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