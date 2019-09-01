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70 ألف طالب وطالبة ينتظمون في جامعة طيبة وفروعها وبرامج ترحيبية للمستجدّين

"آل مسعود" يشدد على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول

شدد وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية، خالد آل مسعود، على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول، بحضور أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الأكاديميين وتهيئة الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، مبينًا أن كليات الجامعة وعماداتها تتنافس للترحيب بأبنائها الطلبة وتخصيص يوم تعريفي للطلبة المستجدين تختلف فعاليته من كلية لأخرى.

وقد بدأت اليوم جامعة "طيبة" استقبال أكثر من 15 ألفًا من طلبتها المستجدين، بتنظيم برامج تعريفية وترحيبية لأولئك الطلاب، في الوقت الذي انتظم فيه أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في فصولهم الدراسية؛ إيذانًا ببدء عام دراسي جديد في مركز الجامعة الرئيس في المدينة المنورة والفروع بالمحافظات.

ورفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خالد آل مسعود، شكره لمدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، على توجيهاته منذ وقت مبكر بضرورة توجيه كافة القطاعات بالجامعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتكون انطلاقتهم محفزة وناجحة وموفقة.

واشتملت اللقاءات التعريفية على كلمات توجيهية، إضافة إلى عروض مرئية عن الكليات والخدمات المقدمة بها، إضافة إلى تثقيف الطلبة بأهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورته، وفي الختام تدار الأسئلة بين الطلاب والمشرفين ورؤساء الأقسام العلمية.

وأشار "آل مسعود" إلى أن الطلاب والطالبات توافدوا على مختلف الكليات، وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع، بإشراف مباشر من مدير الجامعة عبد العزيز السراني، على آلية انطلاق الدراسة وسير العملية التعليمية.

وأوضح أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة تتلقَّى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمية، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

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70 ألف طالب وطالبة ينتظمون في جامعة طيبة وفروعها وبرامج ترحيبية للمستجدّين
سبق

شدد وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية، خالد آل مسعود، على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول، بحضور أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الأكاديميين وتهيئة الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، مبينًا أن كليات الجامعة وعماداتها تتنافس للترحيب بأبنائها الطلبة وتخصيص يوم تعريفي للطلبة المستجدين تختلف فعاليته من كلية لأخرى.

وقد بدأت اليوم جامعة "طيبة" استقبال أكثر من 15 ألفًا من طلبتها المستجدين، بتنظيم برامج تعريفية وترحيبية لأولئك الطلاب، في الوقت الذي انتظم فيه أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في فصولهم الدراسية؛ إيذانًا ببدء عام دراسي جديد في مركز الجامعة الرئيس في المدينة المنورة والفروع بالمحافظات.

ورفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خالد آل مسعود، شكره لمدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، على توجيهاته منذ وقت مبكر بضرورة توجيه كافة القطاعات بالجامعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتكون انطلاقتهم محفزة وناجحة وموفقة.

واشتملت اللقاءات التعريفية على كلمات توجيهية، إضافة إلى عروض مرئية عن الكليات والخدمات المقدمة بها، إضافة إلى تثقيف الطلبة بأهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورته، وفي الختام تدار الأسئلة بين الطلاب والمشرفين ورؤساء الأقسام العلمية.

وأشار "آل مسعود" إلى أن الطلاب والطالبات توافدوا على مختلف الكليات، وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع، بإشراف مباشر من مدير الجامعة عبد العزيز السراني، على آلية انطلاق الدراسة وسير العملية التعليمية.

وأوضح أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة تتلقَّى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمية، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
05:18 PM

70 ألف طالب وطالبة ينتظمون في جامعة طيبة وفروعها وبرامج ترحيبية للمستجدّين

"آل مسعود" يشدد على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شدد وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية، خالد آل مسعود، على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول، بحضور أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الأكاديميين وتهيئة الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، مبينًا أن كليات الجامعة وعماداتها تتنافس للترحيب بأبنائها الطلبة وتخصيص يوم تعريفي للطلبة المستجدين تختلف فعاليته من كلية لأخرى.

وقد بدأت اليوم جامعة "طيبة" استقبال أكثر من 15 ألفًا من طلبتها المستجدين، بتنظيم برامج تعريفية وترحيبية لأولئك الطلاب، في الوقت الذي انتظم فيه أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في فصولهم الدراسية؛ إيذانًا ببدء عام دراسي جديد في مركز الجامعة الرئيس في المدينة المنورة والفروع بالمحافظات.

ورفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خالد آل مسعود، شكره لمدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني، على توجيهاته منذ وقت مبكر بضرورة توجيه كافة القطاعات بالجامعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتكون انطلاقتهم محفزة وناجحة وموفقة.

واشتملت اللقاءات التعريفية على كلمات توجيهية، إضافة إلى عروض مرئية عن الكليات والخدمات المقدمة بها، إضافة إلى تثقيف الطلبة بأهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورته، وفي الختام تدار الأسئلة بين الطلاب والمشرفين ورؤساء الأقسام العلمية.

وأشار "آل مسعود" إلى أن الطلاب والطالبات توافدوا على مختلف الكليات، وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع، بإشراف مباشر من مدير الجامعة عبد العزيز السراني، على آلية انطلاق الدراسة وسير العملية التعليمية.

وأوضح أن الكليات في الجامعة والعمادات المساندة تتلقَّى الدعم التام من إدارة الجامعة وتلبية احتياجاتها؛ لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ الأمر الذي يعود إيجابًا على البيئة التعليمية، ويسهم بشكل مباشر في تخريج دفعات متميزة من طلبة الجامعة مهيأة لسوق العمل.

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