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مضاربة على الهواء.. شاهد ما فعله صحفي أوكراني بسياسي مُوالٍ لروسيا

اندلع شجار عنيف، واشتدت حدة الأمور، في برنامج تلفزيوني أوكراني، بعد أن هاجم صحفي ضيفًا من حزب معارض مُوالٍ لروسيا.

وتمت دعوة سياسي أوكراني مُوالٍ لروسيا للمشاركة في البرنامج، وإبداء رأيه حول التوترات المستمرة بين البلدين؛ حيث تحتشد قوات بوتين على الحدود وتستعد لغزو محتمل. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الصحفي "يوري بوتوسوف"، هاجم السياسي "نيستور شوفريش"، وضربه قبل أن يُسقطه أرضًا، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

و"شوفريش" هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، و"بوتوسوف" هو صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم"، رفض "شوفريش" إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة على السؤال، وقال: "دع السلطات الأوكرانية تتعامل مع ذلك"؛ وفقًا لموقع "ياهو نيوز".

وكان جزء من النقاش أيضًا حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحفي ردّ الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".

وحسب موقع "الحرة"، تصاعد الجدل أكثر، وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه، بعد أن أسقطه على الأرض.

وبعد "انتهاء المضاربة"، استؤنف النقاش في البرنامج التلفزيوني، في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

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مضاربة على الهواء.. شاهد ما فعله صحفي أوكراني بسياسي مُوالٍ لروسيا
سبق

اندلع شجار عنيف، واشتدت حدة الأمور، في برنامج تلفزيوني أوكراني، بعد أن هاجم صحفي ضيفًا من حزب معارض مُوالٍ لروسيا.

وتمت دعوة سياسي أوكراني مُوالٍ لروسيا للمشاركة في البرنامج، وإبداء رأيه حول التوترات المستمرة بين البلدين؛ حيث تحتشد قوات بوتين على الحدود وتستعد لغزو محتمل. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الصحفي "يوري بوتوسوف"، هاجم السياسي "نيستور شوفريش"، وضربه قبل أن يُسقطه أرضًا، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

و"شوفريش" هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، و"بوتوسوف" هو صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم"، رفض "شوفريش" إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة على السؤال، وقال: "دع السلطات الأوكرانية تتعامل مع ذلك"؛ وفقًا لموقع "ياهو نيوز".

وكان جزء من النقاش أيضًا حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحفي ردّ الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".

وحسب موقع "الحرة"، تصاعد الجدل أكثر، وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه، بعد أن أسقطه على الأرض.

وبعد "انتهاء المضاربة"، استؤنف النقاش في البرنامج التلفزيوني، في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
10:44 AM

مضاربة على الهواء.. شاهد ما فعله صحفي أوكراني بسياسي مُوالٍ لروسيا

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,360

اندلع شجار عنيف، واشتدت حدة الأمور، في برنامج تلفزيوني أوكراني، بعد أن هاجم صحفي ضيفًا من حزب معارض مُوالٍ لروسيا.

وتمت دعوة سياسي أوكراني مُوالٍ لروسيا للمشاركة في البرنامج، وإبداء رأيه حول التوترات المستمرة بين البلدين؛ حيث تحتشد قوات بوتين على الحدود وتستعد لغزو محتمل. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الصحفي "يوري بوتوسوف"، هاجم السياسي "نيستور شوفريش"، وضربه قبل أن يُسقطه أرضًا، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.

و"شوفريش" هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، و"بوتوسوف" هو صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم"، رفض "شوفريش" إدانة الكرملين، وتجنب الإجابة على السؤال، وقال: "دع السلطات الأوكرانية تتعامل مع ذلك"؛ وفقًا لموقع "ياهو نيوز".

وكان جزء من النقاش أيضًا حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحفي ردّ الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستديو".

وحسب موقع "الحرة"، تصاعد الجدل أكثر، وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه، بعد أن أسقطه على الأرض.

وبعد "انتهاء المضاربة"، استؤنف النقاش في البرنامج التلفزيوني، في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

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