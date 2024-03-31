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تدشين "تطبيق مانشستر" على الهواتف الذكية

يتضمن إجراءات التسجيل في الشرطة والبنوك

دشّن الدكتور عبدالعزيز المقومشي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين بالمملكة المتحدة، التطبيق الإلكتروني الخاص بمدينة مانشستر، الهادف إلى تسهيل إيصال المعلومة والخدمات المقدمة.

وقال رئيس النادي ماجد الشمري: التطبيق يلامس حاجة الطلبة من المبتعثين والقادمين إلى مدينة مانشستر بأقسامه المختلفة؛ حيث إنه يحوي التعريف بالمدينة وإجراءات التسجيل في الشرطة والبنوك، ونماذج الاستمارات الخاصة بالنادي من لجنة السكن وطلبات الانضمام للمجموعات الرياضية المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعبئة استمارة التطوع والانضمام لفريق العمل.

وأضاف: سيحتوي التطبيق على قسم خاص بمجموعة مختلفة من التخصصات على برنامج التلجرام لكي يسهّل على الطالب لقاء الطلبة من نفس التخصص.

جدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحًا على النظامين IOS & Android قريبًا فور الانتهاء من وضع اللمسات النهائية له.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تدشين "تطبيق مانشستر" على الهواتف الذكية
سبق

دشّن الدكتور عبدالعزيز المقومشي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين بالمملكة المتحدة، التطبيق الإلكتروني الخاص بمدينة مانشستر، الهادف إلى تسهيل إيصال المعلومة والخدمات المقدمة.

وقال رئيس النادي ماجد الشمري: التطبيق يلامس حاجة الطلبة من المبتعثين والقادمين إلى مدينة مانشستر بأقسامه المختلفة؛ حيث إنه يحوي التعريف بالمدينة وإجراءات التسجيل في الشرطة والبنوك، ونماذج الاستمارات الخاصة بالنادي من لجنة السكن وطلبات الانضمام للمجموعات الرياضية المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعبئة استمارة التطوع والانضمام لفريق العمل.

وأضاف: سيحتوي التطبيق على قسم خاص بمجموعة مختلفة من التخصصات على برنامج التلجرام لكي يسهّل على الطالب لقاء الطلبة من نفس التخصص.

جدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحًا على النظامين IOS & Android قريبًا فور الانتهاء من وضع اللمسات النهائية له.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
03:54 PM

تدشين "تطبيق مانشستر" على الهواتف الذكية

يتضمن إجراءات التسجيل في الشرطة والبنوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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دشّن الدكتور عبدالعزيز المقومشي الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين بالمملكة المتحدة، التطبيق الإلكتروني الخاص بمدينة مانشستر، الهادف إلى تسهيل إيصال المعلومة والخدمات المقدمة.

وقال رئيس النادي ماجد الشمري: التطبيق يلامس حاجة الطلبة من المبتعثين والقادمين إلى مدينة مانشستر بأقسامه المختلفة؛ حيث إنه يحوي التعريف بالمدينة وإجراءات التسجيل في الشرطة والبنوك، ونماذج الاستمارات الخاصة بالنادي من لجنة السكن وطلبات الانضمام للمجموعات الرياضية المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعبئة استمارة التطوع والانضمام لفريق العمل.

وأضاف: سيحتوي التطبيق على قسم خاص بمجموعة مختلفة من التخصصات على برنامج التلجرام لكي يسهّل على الطالب لقاء الطلبة من نفس التخصص.

جدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحًا على النظامين IOS & Android قريبًا فور الانتهاء من وضع اللمسات النهائية له.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,872
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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