"كورونا" أصاب 43.438 أمريكياً في يوم واحد

عدد الوفيات ارتفع إلى 12.064

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)؛ 374.329 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 43.438 حالة عن اليوم السابق.

وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3.154 إلى 12.064، وفقاً لـ"رويترز".

وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

