"كورونا" أصاب 43.438 أمريكياً في يوم واحد
عدد الوفيات ارتفع إلى 12.064
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)؛ 374.329 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 43.438 حالة عن اليوم السابق.
وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3.154 إلى 12.064، وفقاً لـ"رويترز".
وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" أصاب 43.438 أمريكياً في يوم واحد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-07
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)؛ 374.329 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 43.438 حالة عن اليوم السابق.
وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3.154 إلى 12.064، وفقاً لـ"رويترز".
وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:36 PM
"كورونا" أصاب 43.438 أمريكياً في يوم واحد
عدد الوفيات ارتفع إلى 12.064
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)؛ 374.329 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 43.438 حالة عن اليوم السابق.
وبينت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3.154 إلى 12.064، وفقاً لـ"رويترز".
وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد؛ هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.