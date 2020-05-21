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متحدث نادي النصر: تقرير الاتحاد الآسيوي كشف مشوار العالمي وأكد بـ"بطولتين" وصل لأول بطولة عالمية

أشاد المتحدث الرسمي لنادي النصر بما غرد به الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مشاركة النصر التاريخية بمونديال البرازيل الذي أقيم في مدينتي ساباولو ريودي جانيرو عام٢٠٠٠م بمشاركة ثماني فرق من جميع قارات العالم كريال مدريد ومانشستر يوناتيد من أوروبا وفاسكو دي جاما وكروثنايس من البرازيل والنصر السعودي من آسيا والرجاء البيضاوي عن قارة أفريقيا وملبورن الأسترالي ونيكاكسا المكسيكي.

وشدد الصرامي على أن الاتحاد القاري تحدث عن مشوار النصر من البداية حتى حقّق لقب أبطال آسيا للكؤوس أمام ٦٠ ألف متفرج، ثم نال لقب أبطال السوبر كإنجاز فريد؛ فالنصر الفريق الوحيد الذي ذهب لمونديال البرازيل بعد أن حقق (لقبين) وليس لقبًا واحدًا فقط مثل بقية الفرق المشاركة، وهذا المنجز ليس في مونديال البرازيل بل في كل بطولات أندية العالم التي أقيمت.

وأضاف سعود الصرامي: أن نجوم النصر الذين ذكرهم التقرير مثل فهد الهريفي فؤاد أنور محيسن الجمعان أحمد بهجا هادي شريفي؛ هم امتداد لما حققه الأسطورة ماجد عبدالله والنجم العالمي البلغاري خرستو شتكوف ومحمد العنزي والحارس الأمين مضحي الدوسري، بالحصول على لقب كأس الكؤوس.

واختتم الصرامي حديثه بأن تقرير الاتحاد القاري الذي صدر اليوم يصادف الذكرى العشرين من خوض النصر المباراة الافتتاحية ضد ريال مدريد في ساوبالو البرازيلية في ٢٨ رمضان قبل عشرين عامًا ليطلق الإعلام المحايد والمنصف لقب العالمي على نادينا النصر.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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متحدث نادي النصر: تقرير الاتحاد الآسيوي كشف مشوار العالمي وأكد بـ"بطولتين" وصل لأول بطولة عالمية
سبق

أشاد المتحدث الرسمي لنادي النصر بما غرد به الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مشاركة النصر التاريخية بمونديال البرازيل الذي أقيم في مدينتي ساباولو ريودي جانيرو عام٢٠٠٠م بمشاركة ثماني فرق من جميع قارات العالم كريال مدريد ومانشستر يوناتيد من أوروبا وفاسكو دي جاما وكروثنايس من البرازيل والنصر السعودي من آسيا والرجاء البيضاوي عن قارة أفريقيا وملبورن الأسترالي ونيكاكسا المكسيكي.

وشدد الصرامي على أن الاتحاد القاري تحدث عن مشوار النصر من البداية حتى حقّق لقب أبطال آسيا للكؤوس أمام ٦٠ ألف متفرج، ثم نال لقب أبطال السوبر كإنجاز فريد؛ فالنصر الفريق الوحيد الذي ذهب لمونديال البرازيل بعد أن حقق (لقبين) وليس لقبًا واحدًا فقط مثل بقية الفرق المشاركة، وهذا المنجز ليس في مونديال البرازيل بل في كل بطولات أندية العالم التي أقيمت.

وأضاف سعود الصرامي: أن نجوم النصر الذين ذكرهم التقرير مثل فهد الهريفي فؤاد أنور محيسن الجمعان أحمد بهجا هادي شريفي؛ هم امتداد لما حققه الأسطورة ماجد عبدالله والنجم العالمي البلغاري خرستو شتكوف ومحمد العنزي والحارس الأمين مضحي الدوسري، بالحصول على لقب كأس الكؤوس.

واختتم الصرامي حديثه بأن تقرير الاتحاد القاري الذي صدر اليوم يصادف الذكرى العشرين من خوض النصر المباراة الافتتاحية ضد ريال مدريد في ساوبالو البرازيلية في ٢٨ رمضان قبل عشرين عامًا ليطلق الإعلام المحايد والمنصف لقب العالمي على نادينا النصر.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:10 PM

متحدث نادي النصر: تقرير الاتحاد الآسيوي كشف مشوار العالمي وأكد بـ"بطولتين" وصل لأول بطولة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد المتحدث الرسمي لنادي النصر بما غرد به الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مشاركة النصر التاريخية بمونديال البرازيل الذي أقيم في مدينتي ساباولو ريودي جانيرو عام٢٠٠٠م بمشاركة ثماني فرق من جميع قارات العالم كريال مدريد ومانشستر يوناتيد من أوروبا وفاسكو دي جاما وكروثنايس من البرازيل والنصر السعودي من آسيا والرجاء البيضاوي عن قارة أفريقيا وملبورن الأسترالي ونيكاكسا المكسيكي.

وشدد الصرامي على أن الاتحاد القاري تحدث عن مشوار النصر من البداية حتى حقّق لقب أبطال آسيا للكؤوس أمام ٦٠ ألف متفرج، ثم نال لقب أبطال السوبر كإنجاز فريد؛ فالنصر الفريق الوحيد الذي ذهب لمونديال البرازيل بعد أن حقق (لقبين) وليس لقبًا واحدًا فقط مثل بقية الفرق المشاركة، وهذا المنجز ليس في مونديال البرازيل بل في كل بطولات أندية العالم التي أقيمت.

وأضاف سعود الصرامي: أن نجوم النصر الذين ذكرهم التقرير مثل فهد الهريفي فؤاد أنور محيسن الجمعان أحمد بهجا هادي شريفي؛ هم امتداد لما حققه الأسطورة ماجد عبدالله والنجم العالمي البلغاري خرستو شتكوف ومحمد العنزي والحارس الأمين مضحي الدوسري، بالحصول على لقب كأس الكؤوس.

واختتم الصرامي حديثه بأن تقرير الاتحاد القاري الذي صدر اليوم يصادف الذكرى العشرين من خوض النصر المباراة الافتتاحية ضد ريال مدريد في ساوبالو البرازيلية في ٢٨ رمضان قبل عشرين عامًا ليطلق الإعلام المحايد والمنصف لقب العالمي على نادينا النصر.

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