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"المدخلي" يطمَئنّ على صحة خطيب جامع تعرّض للطعن

قام بها مختلٌّ عقليًّا بـ"حقو" جازان خلال صلاة الجمعة

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الخطيب المطعون خلال صلاة الجمعة ظهر اليوم.

واطمأنّ "المدخلي" على صحة خطيب جامع طناطن الغاوية بمركز الحقو، الذي تعرّض لطعنة أثناء تأديته صلاة الجمعة لهذا اليوم من مختلٍّ عقليًّا.

ونقل "المدخلي" له اهتمامَ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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"المدخلي" يطمَئنّ على صحة خطيب جامع تعرّض للطعن
سبق

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الخطيب المطعون خلال صلاة الجمعة ظهر اليوم.

واطمأنّ "المدخلي" على صحة خطيب جامع طناطن الغاوية بمركز الحقو، الذي تعرّض لطعنة أثناء تأديته صلاة الجمعة لهذا اليوم من مختلٍّ عقليًّا.

ونقل "المدخلي" له اهتمامَ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
07:36 PM

"المدخلي" يطمَئنّ على صحة خطيب جامع تعرّض للطعن

قام بها مختلٌّ عقليًّا بـ"حقو" جازان خلال صلاة الجمعة

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محمد المواسي - جازان
0
4,564

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، الخطيب المطعون خلال صلاة الجمعة ظهر اليوم.

واطمأنّ "المدخلي" على صحة خطيب جامع طناطن الغاوية بمركز الحقو، الذي تعرّض لطعنة أثناء تأديته صلاة الجمعة لهذا اليوم من مختلٍّ عقليًّا.

ونقل "المدخلي" له اهتمامَ وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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