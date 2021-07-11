تزامناً مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق؛ للمملكة، ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين، قدّم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والفنان العُماني صلاح الزدجالي، عملاً غنائياً مشتركاً، بعنوان "أسود العرين"، من كلمات الشاعر العُماني خميس المقيمي.

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-11 تزامناً مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق؛ للمملكة، ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين، قدّم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والفنان العُماني صلاح الزدجالي، عملاً غنائياً مشتركاً، بعنوان "أسود العرين"، من كلمات الشاعر العُماني خميس المقيمي. ويقول مطلع العمل: "سلام من دارهيثم للمقام الحصين دار الكرم دار سلمان العزوم الكبار سلام يا قبلة الإسلام مهد الأمين لك شامخات المعزّه في عُمان الفخار".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 01:58 PM

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة جاء فيه: "سلام من دار هيثم للمقام الحصين.. دار الكرم دار سلمان العزوم الكبار"





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تزامناً مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق؛ للمملكة، ولقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين، قدّم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، والفنان العُماني صلاح الزدجالي، عملاً غنائياً مشتركاً، بعنوان "أسود العرين"، من كلمات الشاعر العُماني خميس المقيمي.

ويقول مطلع العمل:

"سلام من دارهيثم للمقام الحصين

دار الكرم دار سلمان العزوم الكبار

سلام يا قبلة الإسلام مهد الأمين

لك شامخات المعزّه في عُمان الفخار".