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تفاديًا لانتشار كورونا .. نقل 120 عاملاً للسكن المؤقت بمدارس محافظة القرى

"العبيلان": اللجنة المشكلة فحصت 400 عامل وأثبتت عدم إصابتهم بالفيروس

حولت لجنة مشكلة من محافظة وبلدية وشرطة محافظة القرى والصحة والتعليم، والدفاع المدني، عددًا من المدارس الحكومية، إلى سكن مؤقت للعمالة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل كثافة العمالة داخل السكن المخصص لهم من قِبل الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، بهدف محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح محافظ القرى خالد العبيلان، أنه تم إسكان ما يزيد على 120 عاملاً داخل عددٍ من المدارس الحكومية في أرجاء محافظة القرى بشكل مؤقت، بحسب توجيهات وزارة الداخلية والصحة.

وبيّن العبيلان أن اللجنة المشكلة بمحافظة القرى والتي تم تشكيلها بتوجيهات أمير منطقة الباحة، رصدت وجود عددٍ من المواقع مجمعات إسكان العمالة في مواقع مختلفة بمحافظة القرى ، كما أشار إلى إخضاع قرابة 400 عامل للفحص، والذين أثبتت نتائج فحوصهم خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي نعمل على تنفيذها من خلال اللجنة المشتركة، توزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم، وذلك بنقلهم إلى مباني المدارس الحكومية في حال عدم توفر السكن الملائم".

وأشار "العبيلان" إلى أن عمل اللجنة قائم على معايير محددة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمالة وأعدادهم داخل مساكنهم، حيث يتم نقل الأعداد الفائضة للمدارس في حال رصد اللجنة لكثافة بشرية داخل كل سكن.

الباحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تفاديًا لانتشار كورونا .. نقل 120 عاملاً للسكن المؤقت بمدارس محافظة القرى
سبق

حولت لجنة مشكلة من محافظة وبلدية وشرطة محافظة القرى والصحة والتعليم، والدفاع المدني، عددًا من المدارس الحكومية، إلى سكن مؤقت للعمالة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل كثافة العمالة داخل السكن المخصص لهم من قِبل الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، بهدف محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح محافظ القرى خالد العبيلان، أنه تم إسكان ما يزيد على 120 عاملاً داخل عددٍ من المدارس الحكومية في أرجاء محافظة القرى بشكل مؤقت، بحسب توجيهات وزارة الداخلية والصحة.

وبيّن العبيلان أن اللجنة المشكلة بمحافظة القرى والتي تم تشكيلها بتوجيهات أمير منطقة الباحة، رصدت وجود عددٍ من المواقع مجمعات إسكان العمالة في مواقع مختلفة بمحافظة القرى ، كما أشار إلى إخضاع قرابة 400 عامل للفحص، والذين أثبتت نتائج فحوصهم خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي نعمل على تنفيذها من خلال اللجنة المشتركة، توزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم، وذلك بنقلهم إلى مباني المدارس الحكومية في حال عدم توفر السكن الملائم".

وأشار "العبيلان" إلى أن عمل اللجنة قائم على معايير محددة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمالة وأعدادهم داخل مساكنهم، حيث يتم نقل الأعداد الفائضة للمدارس في حال رصد اللجنة لكثافة بشرية داخل كل سكن.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:36 PM

تفاديًا لانتشار كورونا .. نقل 120 عاملاً للسكن المؤقت بمدارس محافظة القرى

"العبيلان": اللجنة المشكلة فحصت 400 عامل وأثبتت عدم إصابتهم بالفيروس

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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9,435

حولت لجنة مشكلة من محافظة وبلدية وشرطة محافظة القرى والصحة والتعليم، والدفاع المدني، عددًا من المدارس الحكومية، إلى سكن مؤقت للعمالة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل كثافة العمالة داخل السكن المخصص لهم من قِبل الشركات والمؤسسات التي يعملون فيها، بهدف محاربة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضح محافظ القرى خالد العبيلان، أنه تم إسكان ما يزيد على 120 عاملاً داخل عددٍ من المدارس الحكومية في أرجاء محافظة القرى بشكل مؤقت، بحسب توجيهات وزارة الداخلية والصحة.

وبيّن العبيلان أن اللجنة المشكلة بمحافظة القرى والتي تم تشكيلها بتوجيهات أمير منطقة الباحة، رصدت وجود عددٍ من المواقع مجمعات إسكان العمالة في مواقع مختلفة بمحافظة القرى ، كما أشار إلى إخضاع قرابة 400 عامل للفحص، والذين أثبتت نتائج فحوصهم خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي نعمل على تنفيذها من خلال اللجنة المشتركة، توزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم، وذلك بنقلهم إلى مباني المدارس الحكومية في حال عدم توفر السكن الملائم".

وأشار "العبيلان" إلى أن عمل اللجنة قائم على معايير محددة، تتضمن إمكانية تحقيق التباعد بين العمالة وأعدادهم داخل مساكنهم، حيث يتم نقل الأعداد الفائضة للمدارس في حال رصد اللجنة لكثافة بشرية داخل كل سكن.

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