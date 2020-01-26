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الأخضر الأولمبي يبحث عن اللقب الآسيوي أمام كوريا الجنوبية

بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.. عصر اليوم الأحد

يبحث المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عامًا) لكرة القدم اليوم الأحد، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا (بتوقيت الرياض)، عن اللقب الآسيوي الغائب، حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في النهائي المرتقب، وذلك على أرض ملعب راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الأخضر وكوريا الجنوبية قد ضمنا من خلال بلوغ المباراة النهائية الحصول على بطاقتَي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الأولى التي تجمع الأخضر وكوريا الجنوبية في تاريخ البطولة. وسبق للمنتخبين بلوغ المباراة النهائية من قبل، وحقق الأخضر المركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة عام 2014 في عُمان، في حين حصلت كوريا الجنوبية على الوصافة عام 2016، إلى جانب الحصول على المركز الرابع في النسخة الأولى.

وأشرك مدرب الأخضر سعد الشهري 20 لاعبًا في المباريات الخمس الماضية التي خاضها المنتخب في البطولة، وأربعة لاعبين فقط شاركوا في كل دقيقة بالبطولة، هم ثلاثي الدفاع (سعود عبدالحميد وعبدالباسط الهندي وحسن التمبكتي)، إلى جانب الحارس محمد اليامي.

ويعول الأخضر على خط المقدمة بقيادة فراس البريكان وعبدالله الحمدان ومختار علي، ومن خلفهم "النشط" عبدالرحمن غريب، لحسم اللقاء لصالح الأخضر.

المنتخب السعودي كأس آسيا المنتخب الكوري الجنوبي تايلند

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يبحث عن اللقب الآسيوي أمام كوريا الجنوبية
سبق

يبحث المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عامًا) لكرة القدم اليوم الأحد، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا (بتوقيت الرياض)، عن اللقب الآسيوي الغائب، حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في النهائي المرتقب، وذلك على أرض ملعب راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الأخضر وكوريا الجنوبية قد ضمنا من خلال بلوغ المباراة النهائية الحصول على بطاقتَي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الأولى التي تجمع الأخضر وكوريا الجنوبية في تاريخ البطولة. وسبق للمنتخبين بلوغ المباراة النهائية من قبل، وحقق الأخضر المركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة عام 2014 في عُمان، في حين حصلت كوريا الجنوبية على الوصافة عام 2016، إلى جانب الحصول على المركز الرابع في النسخة الأولى.

وأشرك مدرب الأخضر سعد الشهري 20 لاعبًا في المباريات الخمس الماضية التي خاضها المنتخب في البطولة، وأربعة لاعبين فقط شاركوا في كل دقيقة بالبطولة، هم ثلاثي الدفاع (سعود عبدالحميد وعبدالباسط الهندي وحسن التمبكتي)، إلى جانب الحارس محمد اليامي.

ويعول الأخضر على خط المقدمة بقيادة فراس البريكان وعبدالله الحمدان ومختار علي، ومن خلفهم "النشط" عبدالرحمن غريب، لحسم اللقاء لصالح الأخضر.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
01:43 AM

الأخضر الأولمبي يبحث عن اللقب الآسيوي أمام كوريا الجنوبية

بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.. عصر اليوم الأحد

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
569

يبحث المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عامًا) لكرة القدم اليوم الأحد، وتحديدًا عند الساعة الـ3:30 عصرًا (بتوقيت الرياض)، عن اللقب الآسيوي الغائب، حينما يواجه نظيره الكوري الجنوبي في النهائي المرتقب، وذلك على أرض ملعب راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان الأخضر وكوريا الجنوبية قد ضمنا من خلال بلوغ المباراة النهائية الحصول على بطاقتَي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الأولى التي تجمع الأخضر وكوريا الجنوبية في تاريخ البطولة. وسبق للمنتخبين بلوغ المباراة النهائية من قبل، وحقق الأخضر المركز الثاني في النسخة الأولى من البطولة عام 2014 في عُمان، في حين حصلت كوريا الجنوبية على الوصافة عام 2016، إلى جانب الحصول على المركز الرابع في النسخة الأولى.

وأشرك مدرب الأخضر سعد الشهري 20 لاعبًا في المباريات الخمس الماضية التي خاضها المنتخب في البطولة، وأربعة لاعبين فقط شاركوا في كل دقيقة بالبطولة، هم ثلاثي الدفاع (سعود عبدالحميد وعبدالباسط الهندي وحسن التمبكتي)، إلى جانب الحارس محمد اليامي.

ويعول الأخضر على خط المقدمة بقيادة فراس البريكان وعبدالله الحمدان ومختار علي، ومن خلفهم "النشط" عبدالرحمن غريب، لحسم اللقاء لصالح الأخضر.

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