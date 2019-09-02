تتبع مسار المعاملة .. "الحرس" تُطلق نظامَي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

رفع جميع المستندات إلكترونياً في توجّه للوزارة يـدعم الاستـغناء كلياً عن "الورقية"

أعلنت وزارة الحرس الوطني، انطلاق نظامَي الشراء المباشر والعقود والمنافسات، ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة "إسناد".

يتيح هذا النظام إمكانية طلب العقود والموارد والمعدات اللازمة بصورة إلكترونية للجهات الرسمية الطالبة في الوزارة في الوقت الحالي متمثلة بـ "هيئة الإمداد والتموين، وكالة الحرس الوطني للشؤون الفنية، وكالة المشاريع بالحرس الوطني، الإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات"، ومن أهم مزايا النظام إمكانية تتبع مسار المعاملة وإمكانية رفع جميع المستندات إلكترونياً دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، وهو ما يدعم توجّه وزارة الحرس الوطني، إلى الاستغناء عن المعاملات الورقية كلياً.

يأتي ذلك تماشياً مع توجّه القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما تقدمه من فوائد كبيرة في رفع الإنتاجية وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقةٍ عالية في الوقت المناسب، كما تسهم هذه التعاملات في تقليل المركزية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة؛ حيث يعد التحول الرقمي أحد أهم أهداف رؤية ٢٠٣٠، وأحد أهم الأهداف التي تسعى وزارة الحرس الوطني إلى تحقيقها.