بعد دخول "جونسون" العناية.. وزير خارجية بريطانيا يتعهد بمواجهة "كورونا"

أكد أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الفيروس

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي كلّفه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء الاثنين، بأن يحل محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي بعد دخوله قسم العناية المركّزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الوباء، حسب سكاى نيوز عربية.

وفى التفاصيل، قال راب إنّ "تركيز الحكومة سيكون على التأكّد من أنّ توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً".

وأكّد القائم بأعمال رئيس الوزراء من جهة ثانية أنّ جونسون (55 عاماً) موجود "بين أيدٍ أمينة" في مستشفى سان توماس بوسط لندن حيث يتعالج من الفيروس الفتّاك.

ونقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا، حيث ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن جونسون تدهورت حالته الصحية، وذلك بعد 10 أيام من إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون، إن الأخير يعاني من نوبة سعال وارتفاع في الحرارة، بينما يبقى تحت عناية مركزة في مستشفى ساينت توماس في لندن.

وأوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية أن جونسون عانى من مشاكل في التنفس، وتم استخدام أجهزة التنفس الصناعي.