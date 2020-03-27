"عبيري" إلى رتبة مقدم بشرطة مكة المكرمة

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد محمد سالم عبيري، مدير مركز شرطة مدركة التابع لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، إلى رتبة مقدم.

ويُعدُّ عبيري من الكفاءات الوطنية المميزة التي يحظى بها جهاز الأمن العام، أحد أهم الأجهزة الأمنية في السعودية.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمقدم محمد عبيري، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد.