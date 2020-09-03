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اختراق حساب لرئيس وزراء الهند بموقع تويتر.. وهذا ما غرد به المخترقون

موقع التدوين: "نعكف على تقصي الوضع ولا علم لنا بتأثر حسابات أخرى"

أكد موقع تويتر اليوم الخميس أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال تويتر إنه على علم بالنشاط، واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق، بحسب "رويترز".

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يردّ مكتب "مودي" على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نُشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات -التي تم حذفها بعد ذلك- من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

والشهر الماضي، تعرضت عدة حسابات بموقع تويتر لعملية الاختراق، شملت حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وحساب الملياردير بيل جيتس، وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.

تويتر ناريندرا مودي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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اختراق حساب لرئيس وزراء الهند بموقع تويتر.. وهذا ما غرد به المخترقون
سبق

أكد موقع تويتر اليوم الخميس أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال تويتر إنه على علم بالنشاط، واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق، بحسب "رويترز".

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يردّ مكتب "مودي" على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نُشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات -التي تم حذفها بعد ذلك- من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

والشهر الماضي، تعرضت عدة حسابات بموقع تويتر لعملية الاختراق، شملت حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وحساب الملياردير بيل جيتس، وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:58 AM

اختراق حساب لرئيس وزراء الهند بموقع تويتر.. وهذا ما غرد به المخترقون

موقع التدوين: "نعكف على تقصي الوضع ولا علم لنا بتأثر حسابات أخرى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد موقع تويتر اليوم الخميس أنه تم اختراق حساب للموقع الإلكتروني الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ونشر سلسلة تغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.

وقال تويتر إنه على علم بالنشاط، واتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق، بحسب "رويترز".

وقالت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

ولم يردّ مكتب "مودي" على طلب للتعليق بشأن التغريدات التي نُشرت على حسابه.

وطلبت التغريدات -التي تم حذفها بعد ذلك- من متابعيه التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق الإغاثة الوطنية.

والشهر الماضي، تعرضت عدة حسابات بموقع تويتر لعملية الاختراق، شملت حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وحساب الملياردير بيل جيتس، وكذلك حساب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بين حسابات لشخصيات بارزة أخرى.

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