بعد ستة أسابيع.. "ديبالا" يتعافى من "كورونا"

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي تعافي لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا من الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر بطل إيطاليا في بيان: "أجرى اللاعب فحصاً مزدوجاً، وجاءت نتيجة الاختبارين سلبية".

وأضاف: تم شفاء اللاعب بشكل نهائي، وتالياً لم يعد خاضعاً لنظام العزل المنزلي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في 21 مارس الماضي قبل أن يتعافى اليوم.

وعاد الفريق إلى التدريبات الفردية، بانتظار القرار النهائي حول مصير الدوري.