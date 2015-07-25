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منذ أكثر من 360 عاماً.. مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس"

أول إنجليزي في التاريخ الحديث يزور العاصمة المقدسة ويصف طريق الحج الغربي

تحت عنوان مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس" نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تقول إن بيتس أو "الحاج يوسف" هو أول إنجليزي في التاريخ الحديث يزور مكة المكرمة عام 1091هـ، 1680م، وهو أول من وصف طريق الحج الغربي.

وقال "بيتس" في وصفه بحسب تغريدة الدارة على حسابها بـ"تويتر": يوجد هنا كثيرون يكسبون رزقهم ببيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام وتقديم الخدمات للحجاج وعدد من المتعلمين يقرأون القرآن وهم جلوس على مقاعد مرتفعة.

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منذ أكثر من 360 عاماً.. مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس"
سبق

تحت عنوان مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس" نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تقول إن بيتس أو "الحاج يوسف" هو أول إنجليزي في التاريخ الحديث يزور مكة المكرمة عام 1091هـ، 1680م، وهو أول من وصف طريق الحج الغربي.

وقال "بيتس" في وصفه بحسب تغريدة الدارة على حسابها بـ"تويتر": يوجد هنا كثيرون يكسبون رزقهم ببيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام وتقديم الخدمات للحجاج وعدد من المتعلمين يقرأون القرآن وهم جلوس على مقاعد مرتفعة.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
02:06 PM

منذ أكثر من 360 عاماً.. مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس"

أول إنجليزي في التاريخ الحديث يزور العاصمة المقدسة ويصف طريق الحج الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت عنوان مكة المكرمة في عيون الرحالة "جوزيف بيتس" نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تقول إن بيتس أو "الحاج يوسف" هو أول إنجليزي في التاريخ الحديث يزور مكة المكرمة عام 1091هـ، 1680م، وهو أول من وصف طريق الحج الغربي.

وقال "بيتس" في وصفه بحسب تغريدة الدارة على حسابها بـ"تويتر": يوجد هنا كثيرون يكسبون رزقهم ببيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام وتقديم الخدمات للحجاج وعدد من المتعلمين يقرأون القرآن وهم جلوس على مقاعد مرتفعة.

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