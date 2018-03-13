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العراق يمنع دخول وافدي قطر وألمانيا ويحظر تنقل مواطنيه بين المحافظات

68 حالة إصابة مؤكّدة بـ"كورونا" في عموم البلاد مقابل ثماني وفيات و15 شفاء

قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات العراقية، ابتداء من يوم الأحد المقبل ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقررت الخلية، في بيان صحفي اليوم، إيقاف دخول الأشخاص غير العراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية، وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلًا عن 8 حالات وفاة، فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يمنع دخول وافدي قطر وألمانيا ويحظر تنقل مواطنيه بين المحافظات
سبق

قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات العراقية، ابتداء من يوم الأحد المقبل ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقررت الخلية، في بيان صحفي اليوم، إيقاف دخول الأشخاص غير العراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية، وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلًا عن 8 حالات وفاة، فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:56 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:50 PM

العراق يمنع دخول وافدي قطر وألمانيا ويحظر تنقل مواطنيه بين المحافظات

68 حالة إصابة مؤكّدة بـ"كورونا" في عموم البلاد مقابل ثماني وفيات و15 شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات العراقية، ابتداء من يوم الأحد المقبل ولغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقررت الخلية، في بيان صحفي اليوم، إيقاف دخول الأشخاص غير العراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية، وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق، فضلًا عن 8 حالات وفاة، فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن.

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