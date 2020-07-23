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أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة العيد

أكد على إنجاز معاملات المستفيدين وفق الأولوية والإجراءات الاحترازية

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهات العاملة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تأكيد اتباع الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.


وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه الأمير شمل تأكيد إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهائها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في "منصة أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.


وأضافت أن التوجيه شمل الجهات الحكومية في المنطقة، باتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية، سائلةً الله للجميع السلامة.

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة العيد
سبق

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهات العاملة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تأكيد اتباع الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.


وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه الأمير شمل تأكيد إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهائها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في "منصة أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.


وأضافت أن التوجيه شمل الجهات الحكومية في المنطقة، باتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية، سائلةً الله للجميع السلامة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:06 AM

أمير الشرقية يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة العيد

أكد على إنجاز معاملات المستفيدين وفق الأولوية والإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهات العاملة في ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تأكيد اتباع الإجراءات الاحترازية، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية.


وأوضحت إمارة المنطقة الشرقية، أن توجيه الأمير شمل تأكيد إنجاز معاملات المستفيدين، وإنهائها وفق الأولوية، واستقبال المستفيدين من خدمات الإمارة عبر المركز الشامل، مع التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، موضحةً أن ديوان الإمارة يستقبل استدعاءات المستفيدين، سواءً عبر الحضور إلى المركز الشامل بديوان الإمارة، أو من خلال خدمة الاستدعاء الإلكتروني في "منصة أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الإمارة.


وأضافت أن التوجيه شمل الجهات الحكومية في المنطقة، باتباع الإجراءات الاحترازية عند تقديم الخدمات، وتهيئة الأماكن العامة والمتنزهات لاستقبال المستفيدين، مع متابعة التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتكثيف جهود التوعية، بما يضمن استمتاع الجميع بهذه الأماكن في أجواء آمنة وصحية، والانتهاء من إعداد الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بما يضمن التزام المصلين بالبروتوكولات الوقائية، سائلةً الله للجميع السلامة.

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