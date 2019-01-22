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هبات الـ80 كم تتهيأ.. "أقوى الموجات الغبارية" تضرب موعدًا مع هذه المناطق

رياح قوية مترافقة مع عبور جبهة هوائية باردة للأجواء وفق المحاكاة الحاسوبية

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح، إلى احتمالية تأثر أجزاء من شمال المملكة -الخميس المقبل- برياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي شديد البرودة يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية نحو شمال وشمال شرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى 80كم/ساعة، وهذه الرياح كفيلة بتشكيل موجات غبارية تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، هي الجوف والحدود الشمالية، ويُترقب احتمالية امتداد الطقس الغباري المنقول نحو القيصومة وحفر الباطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هبات الـ80 كم تتهيأ.. "أقوى الموجات الغبارية" تضرب موعدًا مع هذه المناطق
سبق

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح، إلى احتمالية تأثر أجزاء من شمال المملكة -الخميس المقبل- برياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي شديد البرودة يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية نحو شمال وشمال شرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى 80كم/ساعة، وهذه الرياح كفيلة بتشكيل موجات غبارية تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، هي الجوف والحدود الشمالية، ويُترقب احتمالية امتداد الطقس الغباري المنقول نحو القيصومة وحفر الباطن.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:51 PM

هبات الـ80 كم تتهيأ.. "أقوى الموجات الغبارية" تضرب موعدًا مع هذه المناطق

رياح قوية مترافقة مع عبور جبهة هوائية باردة للأجواء وفق المحاكاة الحاسوبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لحركة الرياح، إلى احتمالية تأثر أجزاء من شمال المملكة -الخميس المقبل- برياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة مع عبور جبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتأثر منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية السعودية بمنخفض جوي شديد البرودة يومي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية نحو شمال وشمال شرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى 80كم/ساعة، وهذه الرياح كفيلة بتشكيل موجات غبارية تترافق مع تدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب موقع "طقس العرب"، فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار، هي الجوف والحدود الشمالية، ويُترقب احتمالية امتداد الطقس الغباري المنقول نحو القيصومة وحفر الباطن.

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