النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتتوافق مع متطلبات النادي .. النصر يدشن أول منصة ذكية لتطوير فريق كرة القدم

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط

دشن نادي النصر منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم التي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين، وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بتدشين المنصة التي قال عنها: "تعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر؛ إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم" .

وزاد: "ستساهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن الفريق الفني، الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لتتوافق مع متطلبات النادي .. النصر يدشن أول منصة ذكية لتطوير فريق كرة القدم
سبق

دشن نادي النصر منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم التي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين، وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بتدشين المنصة التي قال عنها: "تعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر؛ إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم" .

وزاد: "ستساهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن الفريق الفني، الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:10 PM

لتتوافق مع متطلبات النادي .. النصر يدشن أول منصة ذكية لتطوير فريق كرة القدم

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,417

دشن نادي النصر منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم التي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين، وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بتدشين المنصة التي قال عنها: "تعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر؛ إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم" .

وزاد: "ستساهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن الفريق الفني، الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,676

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة