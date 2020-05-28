لتتوافق مع متطلبات النادي .. النصر يدشن أول منصة ذكية لتطوير فريق كرة القدم

للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط

دشن نادي النصر منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم التي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين، وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأبدى عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر، عن سعادته بتدشين المنصة التي قال عنها: "تعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر؛ إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم" .

وزاد: "ستساهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن الفريق الفني، الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.