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حصيلة إصابات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 95.699

642 حالة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.

وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

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حصيلة إصابات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 95.699
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.

وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:45 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في كندا ترتفع إلى 95.699

642 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم (الاثنين)، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية أمس، بلغ 95 ألفًا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة أمس، الذي كان 95 ألفًا و57 حالة إصابة بالفيروس.

وأوضحت السلطات أن مجموع حالات الوفاة ارتفع إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة أمس وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

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